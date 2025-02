Nuova Fiat Pandina: il suo debutto avverrà prima del previsto?

Nuova Fiat Pandina, che qui vi mostriamo in un celebre render di Maltese Design, sarà una delle auto che in futuro faranno parte della gamma della principale casa automobilistica italiana. Si tratta dell’erede dell’attuale Fiat Panda che continuerà ad essere prodotta a Pomigliano fino al 2029 e affiancherà dunque la nuova Fiat Grande Panda che nonostante un nome simile in realtà rappresenta un modello totalmente differente.

Nuova Fiat Pandina: la piattaforma non sarà la smart car ma probabilmente sarà la stessa dell’attuale Fiat 500e

Fino a qualche giorno fa si diceva che l’arrivo di una nuova Fiat Pandina potesse avvenire non prima del 2030. Adesso però pare che qualcosa possa essere cambiata e che l’arrivo di questo modello possa anche avvenire qualche anno prima del previsto. Il CEO di Fiat, Olivier François, ha rivelato al magazine inglese Auto Express che il marchio sta pianificando una versione di segmento A della Panda, anche se il debutto non avverrà nell’immediato: “Realizzeremo una Panda più piccola, forse non quest’anno o il prossimo, ma in un futuro non troppo lontano”. L’annuncio è arrivato in occasione della presentazione della Grande Panda, un nuovo modello di segmento B che segna l’inizio di una nuova era per la storica city car.

Dunque queste parole fanno pensare che il debutto di questo modello forse possa avvenire anche prima del 2030. Il nome “Grande Panda” suggerisce chiaramente che Fiat ha in programma anche una variante più compatta, più vicina nelle dimensioni e nello spirito alla Panda originale. La nuova Fiat Pandina sarà lunga circa 3,6 metri, riducendo di 30 cm la lunghezza rispetto alla Grande Panda. Questo la esclude dall’utilizzo della stessa piattaforma della maggior parte dei nuovi modelli Fiat. François ha infatti chiarito: “La piattaforma Smart Car era perfetta per Fiat, ma non posso scendere sotto i quattro metri, che è la lunghezza minima della Grande Panda“.

Molto probabilmente Fiat utilizzerà l’ architettura della Fiat 500e per creare la Pandina, ma dotata di un propulsore ibrido a benzina. Nonostante la 500 fosse stata inizialmente progettata con un motore elettrico, Fiat ha riprogettato la piattaforma per adattarla a un motore ibrido a causa della domanda dei clienti e del calo delle vendite di EV. Maggiori dettagli su questa auto che sarà prodotta sempre a Pomigliano li avremo probabilmente già nel corso del prossimo anno.