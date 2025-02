Fiat Grande Panda: ecco quando arriveranno la versione low cost e quella più potente

Fiat Grande Panda è stata svelata lo scorso 11 luglio e finalmente il 28 gennaio si sono aperti gli ordini per la versione ibrida che da parte da 18.900 euro e l’elettrica che invece parte da 24.900 euro. Nei giorni scorsi vi abbiamo detto che in futuro sono in arrivo altre due versioni di questo atteso modello destinato a diventare uno dei più popolari in assoluto nella gamma di Fiat e anche nel suo segmento in Europa e non solo.

Giugno 2025 potrebbe essere il mese giusto per il via alla commercializzazione di altre due varianti di Fiat Grande Panda?

Si dice infatti che arriverà una versione elettrica low cost di Fiat Grande Panda con 200 km di autonomia, batteria probabilmente di BYD e prezzo sotto i 20 mila euro e si dice anche che sia in arrivo una versione più potente con più cavalli e anche una maggiore autonomia. In tanti da quando si è saputo di queste due nuove versioni si stanno domandando quando finalmente le vedremo. Al momento non vi sono notizie ufficiali ma si vocifera che il periodo più probabile per il loro arrivo sul mercato possa essere il mese di giugno del 2025. Si tratta ovviamente di una data che deve ancora essere confermata ma che secondo indiscrezioni viene data come assai probabile per il loro arrivo.

Con queste due nuove versioni, oltre a quelle già disponibili sul mercato, Fiat Grande Panda si candida in breve tempo a diventare un vero successo commerciale. Basti pensare che gli ordini per la versione elettrica giunta in alcuni mercati da fine ottobre sono già oltre quota 15 mila. Ora che l’auto è arrivata in tutta Europa si prevedono numeri ben più alti per la vettura costruita su piattaforma smart car di Stellantis presso lo stabilimento di Kragujevac in Serbia.