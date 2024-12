Drag race stellare: Ferrari SF90 vs Porsche Taycan Turbo GT vs Yamaha R1M | Video

Oggi ci occupiamo di una sfida mista, che mette a confronto, in una drag race multipla, una vettura ibrida, una 100% elettrica e una moto, rigorosamente endotermica. Ovviamente non sono mezzi comuni: stiamo parlando della Ferrari SF90 Stradale, della nuovissima Porsche Taycan Turbo GT e della Yamaha R1M. Il confronto porta la firma di Carwow, che propone spesso dei duelli al vertice.

Come ho scritto in molte altre circostanze, simili sfide in accelerazione sul quarto di miglio, pari a circa 400 metri, non servono a decretare il valore di un mezzo. Del resto si focalizzano su un solo aspetto: la capacità di prendere velocità da fermo. Una pratica, quest’ultima, che gioca a favore delle auto alla spina. Il loro arrivo ha ridato lustro mediatico alle drag race, prima cadute nel dimenticatoio.

C’è pure da aggiungere che, quando le cifre energetiche sono comparabili, anche la reattività di guida e la prontezza di riflessi del conducente può fare la differenza. Come al solito, non vi anticipiamo nulla sull’esito del confronto, che potrete scoprire solo dopo la visione del video. Prima passiamo in rassegna le belve all’opera.

La più coinvolgente protagonista del confronto è la Ferrari SF90 Stradale, alimentata da un motore V8 biturbo da 4 litri di cilindrata, abbinato a tre unità elettriche. Dalla loro combinazione derivano 1.000 CV di potenza e 800 Nm di coppia. Questa forza bruta della “rossa” viene inviata a tutte e quattro le ruote tramite un cambio a doppia frizione a 8 velocità. Il peso da muovere è di circa 1.670 kg.

Accanto a lei, sulla linea di partenza della drag race, c’è la Porsche Taycan Turbo GT, alimentata da due motori elettrici che producono insieme 789 CV e 1.240 Nm. Tuttavia, con il launch control attivato, la potenza cresce a 1.034 CV, su un peso di 2.365 kg. Questa energia giunge al suolo col supporto della trazione integrale.

Chiude il trio delle contendenti la Yamaha R1M, alimentata da un motore a benzina a 4 tempi, da 1 litro di cilindrata, che eroga 200 CV di potenza e 113 Nm di coppia, su peso di 202 kg. Lei punta dritta al successo, nonostante l’inevitabile gap in partenza. Come è andata a finire la drag race multipla di cui ci stiamo occupando? Non vi resta che un modo per scoprirlo: cliccare sul tasto play del video.

Fonte | carwow