DS Automobiles e le corse: dai trionfi dello squalo a monte carlo al campionato del mondo di Formula E

Circa un mese fa, il team DS Penske ha presentato le monoposto DS E-Tense FE25, le sue armi per l’undicesima stagione del Campionato FIA di Formula E, che sta per iniziare. Frutto di due anni di lavoro approfondito in campi che spaziano dalla mobilità elettrica all’aerodinamica, dall’aderenza degli pneumatici all’ergonomia, le vetture che Jean-Eric Vergne e Maximilian Günther guideranno sui circuiti cittadini di tutto il mondo sono le degne eredi di una stirpe automobilistica iniziata con la leggendaria DS Tiburon.

La competizione è un laboratorio ideale per DS Automobiles

A metà del XX secolo, le DS della scuderia “Ecurie Paris”, gestita da René Cotton e divenuta in seguito la scuderia ufficiale della casa, vinsero tutte le competizioni possibili e immaginabili: dal Rally di Montecarlo (due volte) alle maratone come la Liegi-Sofia-Liegi, l’East African Safari, il Rally di Corsica, il Rally di San Remo, l’Acropoli, il Rally di Germania, il Rally di Polonia, il Rally di Norvegia, il Rally dei Mille Laghi. Per non parlare del durissimo Rally del Marocco, dove prima le DS e poi le SM lasciarono più volte senza parole i loro rivali, come nel 1969, edizione in cui occuparono i tre gradini del podio con le scuderie Neyret-Terramorsi (DS coupé), Verrier-Murac (DS21) e Ogier-Veron (DS21).

Chi si presentò l’anno successivo in cerca di rivincita rimase deluso: le DS fecero nuovamente piazza pulita, conquistando ciascuna i primi due posti della classifica generale, con Neyret-Terramorsi a bordo della stessa DS 21 Coupé dell’anno precedente, seguiti da Bernard Consten sulla DS 21, accompagnati da un copilota che avrebbe fatto la storia: Jean Todt, attuale presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA).

Nel 1971 la SM si unì alla DS nel team rally. Con la prematura scomparsa del direttore sportivo René Cotton, la squadra sarà guidata dalla sua vedova, Marléne Cotton, che diventerà la prima donna a ricoprire questo incarico nella squadra ufficiale di una grande casa automobilistica, con risultati eccezionali nelle stagioni successive.

La SM guidata da Jean Deschaseux con Jean Plessard come copilota vinse magistralmente la gara marocchina. Una dimostrazione lampante della qualità e della robustezza di una coupé sofisticata e tecnologicamente avanzata, che supera i tracciati impossibili del Rally del Marocco, vincendo una gara tutt’altro che semplice.

Tuttavia, il DS ha ancora delle carte da giocare. Nel 1975, quando la produzione di questo modello era terminata da qualche mese, la DS 23 di Jean Deschaseux e Jean Plessard concluse il Rally del Marocco al primo posto nella categoria Turismo e al quarto posto nella classifica generale. Fu l’ultimo anno in cui DS e SM parteciparono alle competizioni sportive: la squadra ufficiale fu sciolta all’inizio del 1975 e la DS 23 che corse in Marocco fu iscritta da una squadra locale. Per DS e SM è stato un gran finale.

Quattro decenni dopo, nasce il marchio DS Automobiles e si lancia in una nuova competizione: il campionato di Formula E, organizzato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), in cui monoposto sviluppate appositamente per questa disciplina si sfidano su circuiti urbani che attraversano i centri delle principali città del mondo. Sin dalla sua prima partecipazione nel 2015, DS Performance ha ottenuto numeri da record in Formula E, con due titoli Costruttori e Piloti (2019 e 2020), 16 vittorie negli ePrix e 51 piazzamenti sul podio.

A prima vista, le spettacolari monoposto che gareggiano sui circuiti di tutto il mondo non sembrano avere molto in comune con un SUV come la DS 3 o la DS 7 o con una berlina di alta gamma come la DS 4 o la DS n. 8. Ma, come spesso accade nella vita, l’essenziale è invisibile agli occhi. E ciò che è essenziale è il lavoro che sta dietro alle prestazioni di un veicolo da competizione come la DS E-TENSE FE 25 Gen 3, i cui frutti finiscono per raggiungere le auto premium del marchio in un periodo compreso tra 5 e 8 anni.

In una competizione serrata come la Formula E, l’efficienza è essenziale. Viene utilizzato praticamente l’intero carico. Nel percorso tra la batteria e il motore non si perde quasi nulla. Inoltre, il 50% dell’elettricità consumata durante la gara proviene dal sistema di recupero dell’energia in frenata e decelerazione.

Per raggiungere queste cifre sono stati compiuti grandi progressi nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie. Alcune di esse, come la stazione di ricarica da 600 kW che consente di ricaricare questo veicolo in soli 30 secondi, saranno disponibili sulle strade nel medio termine.

L’esperienza maturata da DS Performance dalla sua prima vittoria nel 2016 ha permesso di scegliere le migliori alternative per ciascuno dei suoi modelli di serie in termini di numero di marce, tipi di motori, equilibrio tra coppia e potenza. Sebbene i componenti di una monoposto e di una vettura di serie siano diversi, la loro architettura e il loro processo di progettazione sono assolutamente gli stessi e la Formula E resta un passo avanti nel contribuire allo sviluppo della gamma E-Tense di DS Automobiles.

Un trasferimento di tecnologia che va di pari passo con la selezione della migliore architettura. La forza del team DS Penske sta nell’aver creato uno dei migliori software di gestione energetica di tutti i team di Formula E. Se il motore e l’inverter elettronico sono i componenti centrali del sistema, la differenza rispetto ai rivali sta nel software che li gestisce. Queste soluzioni, sviluppate costantemente durante tutta la stagione sportiva, offrono un’esperienza pienamente applicabile alla gestione dell’energia nelle auto di serie, siano esse 100% elettriche o ibride plug-in.