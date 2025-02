Leapmotor: da settembre 2024 sono state consegnate ai clienti in tutta Europa più di 1.500 auto

Dopo il lancio di successo del marchio Leapmotor sul mercato europeo, che ha attirato grande attenzione da parte di concessionari, clienti e media internazionali, l’attività del marchio cinese sta accelerando: con 450 punti vendita consolidati in 14 mercati, il marchio Leapmotor ha già puntato al suo obiettivo annuale iniziale. L’obiettivo è ora di avere più di 600 punti vendita in Europa entro la fine del 2025, a dimostrazione dell’impegno dell’azienda verso la crescita e la vicinanza al cliente.

Leapmotor: in Europa già 450 punti vendita in 14 mercati

“Dall’inizio delle operazioni in Europa a fine settembre 2024, Leapmotor International ha intrapreso la strada giusta e ha già raggiunto molti traguardi importanti. Il nostro portafoglio ordini è in crescita e sono già state consegnate più di 1.500 auto a clienti soddisfatti in tutta Europa.

Nel complesso, la nostra attività sta accelerando. Questo è un buon punto di partenza su cui possiamo costruire. Vogliamo incrementare significativamente la nostra crescita nel resto dell’anno. ” Ci aspettiamo un ulteriore impulso dalla C10 REEV (valori provvisori secondo WLTP: consumo energetico 18,0 kWh/100 km; emissioni di CO2 10 g/km; classe di CO2 : A), che arriverà negli showroom dei concessionari nei prossimi mesi”, ha affermato Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International.

Jens Nagl, responsabile dello sviluppo della rete nella regione Europa allargata di Leapmotor International, ha aggiunto: “I concessionari in Europa credono nel successo del marchio Leapmotor, il che ci rende molto ottimisti per il resto dell’anno. Per questo motivo ci siamo prefissati obiettivi ambiziosi per ampliare la nostra rete di partner. Vogliamo crescere insieme ai nostri concessionari. Il marchio Leapmotor è un complemento perfetto per il portafoglio di marchi iconici di Stellantis e ne trarremo vantaggio”.

Anche in Germania, uno dei mercati automobilistici più importanti d’Europa, l’attività di Leapmotor ha accelerato: dopo aver venduto circa 180 veicoli del giovane marchio cinese nell’ultimo trimestre del 2024, Leapmotor ha iniziato con 155 nuove immatricolazioni a gennaio 2025. Nel segmento dei veicoli elettrici a batteria, ciò corrisponde a una quota di mercato di circa lo 0,4%, ovvero il raddoppio rispetto a dicembre 2024. La city car puramente elettrica T03 (valori combinati secondo WLTP: consumo energetico 16,3 kWh/100 km; emissioni di CO2 0 g/km; classe di CO2 : A) ha nuovamente conquistato a gennaio il terzo posto tra le piccole auto elettriche (segmento A) in Germania.

Anche in questo Paese l’interesse dei concessionari per Leapmotor sta crescendo notevolmente: solo dall’inizio dell’anno, dieci nuovi partner commerciali hanno scelto il marchio. Ad esempio, il gruppo Dello-Dürkop ha recentemente firmato un accordo di distribuzione con Leapmotor e sta attualmente ricevendo formazione per il nuovo marchio. Il Gruppo Dello-Dürkop è uno dei più importanti gruppi di concessionari di automobili in Germania e uno dei partner più importanti di Stellantis in Germania. In futuro Dello-Dürkop distribuirà anche il marchio Leapmotor in sette sedi nella Repubblica.

“Possiamo essere soddisfatti di quanto realizzato finora nel mercato tedesco, fortemente competitivo. I concessionari e i clienti apprezzano il marchio Leapmotor perché introduce la mobilità elettrica nella società tedesca. “Possiamo costruire su questa base e vogliamo accelerare ulteriormente nei prossimi mesi”, ha affermato il responsabile di Leapmotor Germania, Martin Resch.

Leapmotor prevede di lanciare diversi nuovi modelli nei prossimi tre anni. Il viaggio è iniziato con la C10 (valori combinati secondo WLTP: consumo energetico 19,9 kWh/100 km; emissioni di CO2 0 g/km; classe di CO2 : A), un SUV D premium, e la compatta T03. La T03 è una city car di segmento A che offre l’accesso alla mobilità elettrica senza rinunciare a dotazioni, comfort o prestazioni. La C10 è un D-SUV pensato per le famiglie che incorpora le ultime innovazioni di Leapmotor, come la tecnologia Cell-to-Chassis e una gamma di tecnologie e funzioni di sicurezza che migliorano la vita e consentono al veicolo di ottenere una valutazione E-NCAP a 5 stelle.

Al Salone dell’automobile di Bruxelles, il marchio ha annunciato anche il lancio della versione C10 Range Extender (REEV). In questo modo si elimina l’ansia da autonomia combinando la propulsione elettrica con un range extender, consentendo un’autonomia complessiva di oltre 950 km. Con emissioni di CO2 pari a soli 10 g/km nel ciclo WLTP, la C10 REEV coniuga sostenibilità e praticità.

In Cina, Leapmotor è uno dei produttori di automobili in più rapida crescita: nel 2024, il marchio ha consegnato 293.724 auto nel suo paese d’origine, raddoppiando il volume delle vendite dell’anno precedente. Con questo risultato, che rappresenta un traguardo significativo, Leapmotor ha consolidato la sua posizione tra i primi tre marchi start-up NEV (New Energy Vehicle) nel mercato automobilistico cinese, altamente competitivo.

Impegnata nell’innovazione e nella sostenibilità, Leapmotor fornisce soluzioni di mobilità avanzate che soddisfano le diverse esigenze dei consumatori moderni. Con una gamma di veicoli elettrici e ibridi, Leapmotor si impegna a ridurre le emissioni e a consentire una guida più pulita ed efficiente.