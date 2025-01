Leapmotor T03 nominata auto urbana dell’anno da Carwow Spagna

Lanciato sul mercato spagnolo appena 4 mesi fa, il Leapmotor T03 sta facendo scalpore nel segmento delle compatte urbane sia per le sue caratteristiche 100% elettriche che per le sue dotazioni e l’architettura degli interni. Alcune caratteristiche che non sono passate inosservate al team di professionisti di Carwow Spagna, che ha premiato questo modello come “Urban Car of the Year 2025”. Questo portale specializzato è diventato la piattaforma leader per l’acquisto di nuovi veicoli nel mercato spagnolo, oltre ad avere un canale YouTube tra i più seguiti nel mondo ispanofono.

Con il Leapmotor T03, il marchio si affaccia al segmento della mobilità urbana proponendo un veicolo che unisce estetica, funzionalità e prestazioni, dimostrandosi ideale per chi cerca un’auto compatta ma dalle grandi capacità. Questo modello, con un’autonomia di ben 265 km, si posiziona nel segmento A per dimensioni e prezzo, ma sorprende per un’architettura interna ottimizzata che gli permette di offrire uno spazio degno delle auto del segmento B, garantendo comfort e praticità. Grazie alla sua avanzata tecnologia elettrificata, il T03 ha conquistato il primo posto nell’esigente categoria Test iniziali dello studio di qualità condotto da JD Power, confermando la sua eccellenza.

Il Leapmotor T03 è equipaggiato con una batteria da 36 kWh che alimenta un motore capace di erogare una potenza di 95 CV (70 kW), garantendo prestazioni adeguate per un’auto elettrica compatta e versatile. Uno dei suoi principali punti di forza è il sistema di ricarica rapida, che permette di raggiungere l’80% della capacità della batteria in appena 30 minuti, offrendo grande praticità per gli spostamenti quotidiani. Inoltre, la tecnologia avanzata rappresenta un elemento distintivo del T03. Alla guida, si apprezzano le numerose funzioni di assistenza, tra cui la frenata automatica di emergenza, l’avviso di uscita involontaria dalla corsia e il cruise control adattivo, che migliorano la sicurezza e il comfort durante il viaggio.

Il T03 e il SUV premium C10 sono solo l’inizio di una lunga storia: Leapmotor prevede di lanciare un nuovo modello ogni anno nei prossimi tre anni. Saranno veicoli elettrici convenienti e sostenibili con un eccellente livello di qualità, dotati di tecnologie intelligenti progettate per semplificare la vita dei loro utenti. Il tutto supportato da un’esperienza cliente a 360° in termini di scelta del modello, vendita, post vendita e finanziamento con garanzia Stellantis.