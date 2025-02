Nuova Fiat 500 ibrida: svelati i dati tecnici ufficiali

La nuova Fiat 500 Ibrida rappresenta una naturale evoluzione della celebre city car, ora equipaggiata con un motore MHEV che ne migliora l’efficienza e le prestazioni. La produzione del modello precedente si è conclusa nel 2024 nello stabilimento di Tychy, mentre la nuova versione sarà interamente realizzata in Italia, nello stabilimento Stellantis di Mirafiori, dove andrà ad affiancare la Fiat 500e elettrica. Il motore sarà alimentato a benzina con l’aggiunta di un sistema ibrido a 48V, offrendo un equilibrio perfetto tra prestazioni e consumi contenuti. Sarà equipaggiato con il motore FireFly, lo stesso utilizzato sulla Fiat Panda e, in passato, sulla Lancia Ypsilon e sulla 500 Hybrid, un propulsore affidabile e ben collaudato.

I dettagli ufficiali della nuova Fiat 500 ibrida sono stati rivelati grazie al catalogo Fiat E-Per, debutto anticipato ad ottobre

I dettagli ufficiali sono stati rivelati grazie al catalogo Fiat E-Per, che conferma l’adozione di un motore 1.0 mild hybrid a sei valvole, capace di erogare 71 cavalli, con un incremento di un cavallo rispetto al modello precedente. Questo motore, che viene prodotto dallo stabilimento Fiat di Termoli dal 2020, rispetterà la normativa Euro 6Ebis ed è abbinato a un cambio manuale a sei marce, senza la possibilità di scegliere un cambio automatico di serie. Inoltre, la produzione della nuova Fiat 500 Ibrida inizierà già ad ottobre, con un mese di anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto. Il modello sarà disponibile sia con guida a destra che a sinistra, consentendo la sua vendita non solo in Italia ma anche nel Regno Unito e in altri Paesi dove si guida a destra.

La nuova Fiat 500 Ibrida sarà proposta in due allestimenti: uno base, di cui il nome non è stato ancora annunciato, e uno più ricco denominato “La Prima”. La carrozzeria sarà disponibile in due varianti: una versione con tre porte tradizionali e una cabrio a due porte. Non è prevista una versione a cinque porte per questa generazione, ma questa opzione potrebbe essere introdotta con la nuova Fiat 500 elettrica, prevista per il 2030. Sebbene alcune di queste informazioni siano ancora in fase di conferma, è possibile che vengano ufficializzate nei prossimi mesi.