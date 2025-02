Fiat 500e ottiene il premio Best Value in America

I veicoli dei marchi Fiat, Dodge e Jeep hanno ottenuto riconoscimenti nel 21° premio annuale Vincentric Best Value in America e Lowest Cost to Own in America Awards, annunciato questo mese. La Fiat 500e del 2025 ha ottenuto il premio Vincentric per il miglior valore in America: segmento Subcompact, grazie al 4,1% in meno rispetto ai costi di proprietà previsti, al costo del carburante più basso della sua categoria, al costo di manutenzione più basso della sua categoria e ai costi operativi più bassi della sua categoria.

Non solo Fiat 500e ma anche altri veicoli di Stellantis hanno ottenuto premi. Con il 4,5% in meno rispetto ai costi di proprietà previsti, la Jeep Wagoneer del 2025 si è portata a casa il premio Best Value in America: Luxury Large SUV, in seguito a un recente riposizionamento dei prezzi che ne ha migliorato l’accessibilità e i contenuti standard. Come parte del processo di premiazione, Vincentric ha identificato la Dodge Durango del 2025 come vincitrice del premio Lowest Cost to Own in America: segmento Large SUV, con costi di proprietà inferiori di oltre $ 15.907 rispetto al concorrente più vicino.

I Vincentric Best Value in America Awards sono riconoscimenti specifici per modello che determinano il miglior valore in ogni segmento. Vincentric determina il valore utilizzando un’analisi statistica che incorpora il prezzo di mercato attuale e il costo totale di proprietà dei veicoli dell’anno modello 2025.

Il marchio FIAT ha festeggiato 125 anni come casa automobilistica nel 2024 e alcune cose non sono cambiate. L’iconico design italiano e la raffinatezza, oltre a un fattore di divertimento alla guida, sono di serie con ogni Fiat. Nel 2024, il marchio FIAT ha lanciato la Fiat 500e, il primo veicolo elettrico a batteria Stellantis in Nord America e il veicolo elettrico urbano più venduto in Europa.