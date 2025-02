Fiat Grande Panda fa cantare “Felicità” al Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo è l’evento del momento e domina la scena mediatica. Nel corso della serata finale della prestigiosa kermesse canora italiana, in programma fino al 15 febbraio, farà il suo debutto il nuovo spot della Fiat Grande Panda, sulle note del brano “Felicità” di Al Bano. In un intervallo fra le canzoni proposte dagli artisti in gara al Teatro Ariston, con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti, l’attesa vettura del marchio torinese si offrirà all’attenzione del pubblico televisivo con le alchimie di un’avvincente réclame. A sviluppare il cortometraggio ci hanno pensato gli specialisti dell’agenzia M&C Saatchi EU.

La pubblicità della Fiat Grande Panda racconta i valori della felicità, della semplicità e dell’accessibilità incarnati dal modello. Lo fa in un’atmosfera gioiosa e colorata, che mette in risalto lo spirito versatile di questa vettura, dotata di soluzioni semplici, sostenibili ma ingegnose, per dare le migliori risposte alla clientela cui è destinata.

Accompagnare i fotogrammi con le note e le parole del brano “Felicità” di Al Bano è stata una scelta naturale, perché perfettamente intonata allo spirito della proposta. Se lo spot consentirà a molti di ammirare in formato video le alchimie della nuova Fiat Grande Panda, quanti si sono spostati in Liguria per vivere dal vivo il Festival di Sanremo hanno potuto già ammirare di presenza l’auto torinese, grazie a un’esposizione fisica del modello organizzata in collaborazione con RDS.

Nella perla ligure, al pubblico viene data la possibilità di cantare il brano scelto per la pubblicità, dentro la vettura, nell’ambito di un concorso che darà a qualche fortunato il privilegio di giovarsi del mezzo, in comodato d’uso gratuito per 6 mesi. Ricordiamo che la Fiat Grande Panda, sia ibrida che elettrica, arriverà nelle concessionarie italiane a partire da marzo. La casa automobilistica torinese non è nuova alle collaborazioni con il mondo della musica del Belpaese. Diverse le partnership con grandi artisti italiani (come Bocelli, Vecchioni e Modugno, per citare alcuni), i cui brani hanno fatto da colonna sonora ai lanci dei nuovi modelli nel corso degli anni.