Fiat Grande Panda: la versione elettrica da meno di 20.000 euro potrebbe arrivare prima del previsto

Fiat Grande Panda è la grande novità di questo 2025 per Fiat. Gli ordini si sono finalmente aperti lo scorso 28 gennaio anche in Italia e finalmente conosciamo anche i prezzi di listino. Nel frattempo nuove indiscrezioni parlano dell’arrivo di una versione elettrica low cost da meno di 20 mila euro con circa 200 km di autonomia. Questa versione utilizzerà batterie LFP di BYD.

Tra fine estate e inizio autunno il debutto della Fiat Grande Panda elettrica low cost

A quanto pare il debutto di questa versione di Fiat Grande Panda potrebbe avvenire prima del previsto. Si parla infatti dell’inizio dell’autunno 2025 per il suo debutto. Questo almeno secondo indiscrezioni provienenti dalla Francia e per la precisione da L’Argus. Le celle LFP che BYD fornirà a Stellantis per le due city car Citroen C3 e Grande Panda prodotte in Slovacchia e Serbia si uniranno a pacchi dalla capacità da 30 a 35 kWh, per un’autonomia WLTP che dovrebbe attestarsi tra i 200 e i 250 km.

Secondo le informazioni in nostro possesso, la Citroën ë-C3 sarà la prima a essere messa in commercio, con l’uscita prevista per metà del 2025. La Fiat Grande Panda seguirà qualche mese più tardi. Grazie al nuovo propulsore elettrico, il prezzo base di queste vetture dovrebbe scendere sotto la soglia dei 20.000 euro. A questo prezzo, la dotazione di serie sarà limitata agli aspetti essenziali, ma non differirà in maniera significativa rispetto a quanto già disponibile nelle versioni base dei modelli attuali.

In questo modo, Citroën e Fiat si troveranno a competere direttamente con alcuni concorrenti di rilievo che arriveranno nella stessa fascia di prezzo, come la Renault Twingo E-Tech e la Volkswagen ID.1 (nome ancora da confermare), rispettivamente previste per il lancio nel 2026 e nel 2027. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito nel corso delle prossime settimane.