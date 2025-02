Fiat Grande Panda: l’8 febbraio è iniziato il suo tour in giro per l’Italia

Fiat Grande Panda è stata svelata lo scorso 11 luglio e dal 28 gennaio è finalmente disponibile per l’ordine in Italia con prezzi che partono da 18.900 euro per la versione entry level dotata di motore ibrido. La vettura in attesa di arrivare in tutte le concessionarie di Fiat ha iniziato il suo primo tour in giro per l’Italia per iniziare a farsi conoscere da tutti.

Lo scorso 8 febbraio è iniziato il tour di presentazione di Fiat Grande Panda in Italia

Si tratta di un evento esclusivo che attraverserà numerose città italiane, offrendo a tutti gli appassionati l’opportunità di avvicinarsi alla nuova Fiat Grande Panda e di scoprire tutte le sue caratteristiche innovative. Questa vettura è il perfetto connubio tra versatilità, efficienza e un design che ha fatto la storia.

Il tour farà tappa in diverse concessionarie sparse sul territorio, dando ai visitatori la possibilità di esplorare il nuovo modello in dettaglio. Sarà un’occasione unica per ammirare da vicino ogni aspetto della Fiat Grande Panda, scoprendo tutte le sue novità tecniche e stilistiche, e per immergersi nel leggendario stile Fiat che da sempre affascina milioni di persone. Un evento da non perdere per tutti i fan del marchio.

Il tour della Fiat Grande Panda ha preso il via l’8 febbraio, toccando numerose città italiane, per offrire a tutti gli appassionati l’opportunità di scoprire il nuovo modello in prima persona. L’inizio del viaggio ha avuto luogo a Torino, presso Stellantis & You, in Piazza Riccardo Cattaneo, l’8 febbraio, seguita da diverse altre tappe in città come Grugliasco, Arona, Genova, Milano, Monza, Bergamo, Vicenza, Bologna, Firenze, Livorno, Pisa, e molte altre. Ogni tappa permetterà ai visitatori di esplorare da vicino la Fiat Grande Panda, scoprendone ogni dettaglio innovativo.

Sarà un’opportunità unica per conoscere meglio questo modello e immergersi nell’universo Fiat, con la possibilità di esplorare anche le sue caratteristiche più moderne e stilisticamente distintive. Non perdete questa occasione per vivere un’esperienza Fiat in esclusiva nelle principali città italiane. Sul sito ufficiale di Fiat troverete tutte le date del tour di debutto del nuovo modello di Fiat.