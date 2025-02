Stellantis richiama oltre 6.000 pickup per problemi con l’airbag

Stellantis ha avviato un richiamo che riguarda oltre 6.000 pickcup Ram di quarta generazione, tra cui i modelli 1500, 2500, 3500 e 3500 Chassis Cab. Il problema è legato a un difetto nei gonfiatori degli airbag a tendina laterali, che potrebbero rompersi in modo improvviso, causando una fuoriuscita rapida di gas compresso e, in alcuni casi, il rilascio di frammenti metallici all’interno dell’abitacolo. Questo difetto rappresenta un serio rischio per la sicurezza dei passeggeri, poiché i detriti potrebbero colpire gli occupanti del veicolo e causare lesioni.

Stellantis ha richiamato oltre 6 mila Ram per un problema agli airbag

Il richiamo riguarda diversi lotti di produzione, tra cui i Ram 1500 Classic costruiti nel 2016 e tra il 2018 e il 2019, i Ram 2500 prodotti tra il 2016 e il 2020 e alcune versioni dei Ram 3500. Complessivamente, sono interessate 3.086 unità di Ram 1500, 2.111 unità di Ram 2500, 867 unità di Ram 3500 e 2 unità di Ram 3500 Chassis Cab con un peso lordo inferiore a 10.000 libbre.

Il 25 agosto 2023, l’organizzazione Technical Safety and Regulatory Compliance (TSRC) di FCA US LLC ha avviato un’indagine su alcuni modelli di veicoli Ram 1500, 2500, 3500 e 3500 Chassis Cab, prodotti nel 2016 e tra il 2018 e il 2020. Il motivo dell’indagine riguardava la possibilità che questi veicoli fossero stati equipaggiati con un gonfiatore degli airbag laterali difettoso, a rischio di rottura improvvisa.

Nei mesi successivi, fino al 16 dicembre 2024, Stellantis ha collaborato con il fornitore per analizzare le componenti difettose e comprendere l’origine del problema. L’indagine ha rivelato che i gonfiatori coinvolti provenivano da lotti di produzione nei quali, probabilmente, era stata introdotta umidità durante il processo di fabbricazione. Questo fattore avrebbe potuto provocare corrosione interna nel tempo, con il rischio di sviluppare cricche da corrosione sotto sforzo (SCC), compromettendo il corretto funzionamento del dispositivo.

Al 9 gennaio 2025, Stellantis aveva ricevuto cinque segnalazioni da parte dei clienti e una richiesta di intervento in garanzia, ma nessun incidente o lesione risultava essere stato collegato al problema. Nonostante ciò, per garantire la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, il 9 gennaio 2025 FCA US ha deciso di avviare un richiamo volontario dei veicoli coinvolti, come stabilito dal Comitato per la regolamentazione dei veicoli.

Per risolvere il problema, Stellantis ha predisposto la sostituzione gratuita di uno o entrambi gli airbag laterali difettosi nei veicoli coinvolti. I proprietari riceveranno una notifica ufficiale tramite posta a partire dal 13 febbraio 2025. Chi desidera maggiori informazioni può contattare il servizio clienti FCA al numero 1-800-853-1403. I codici ufficiali del richiamo assegnati da Stellantis per questo problema sono 05C, 09C e 10C.