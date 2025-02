Colori auto: ecco quelli più apprezzati del 2024

Scegliere i colori auto è una fra le prerogative più importanti nelle prime fasi di acquisto di un nuovo veicolo. I colori auto rappresentano così un tratto distintivo della personalità del proprietario, che li sceglie in base ai propri gusti personali e alle proprie sensazioni. Da sempre la scelta del colore ideale fornisce indicazioni utili sulle scelte individuali e viene analizzata anno dopo anno.

A fornirci indicazioni su quelli che sono i colori auto più diffusi ogni anno è l’Automotive Color Report prodotto dalla Basf, ovvero uno fra i maggiori produttori globali dediti alla fornitura di vernici per il comparto dell’auto. L’Automotive Color Report per l’anno 2024 dice che il colore bianco rappresenta la tonalità di vernice scelta con maggiore frequenza su scala globale, in virtù di una quota pari al 34% del totale, che si piazza davanti al nero, col 22% di quota. Molto interessante appare la popolarità, in crescita, di alcune tonalità scarsamente considerate in passato come il verde, il giallo e anche il beige. Immancabile il grigio che totalizza il 20% di preferenze nel mercato globale.

Ecco quali sono i colori auto più scelti nelle diverse regioni di riferimento

Vediamo invece quali sono i colori auto maggiormente apprezzati dagli automobilisti in base alla Regione di mercato di riferimento. Gli automobilisti rientranti nella Regione EMEA, che comprende i dati di Europa, Medio Oriente e Africa, scelgono ancora i cosiddetti colori “acromatici” ovvero il bianco, il nero e le varie sfumature di grigio disponibili. La quota destinata a tali tonalità di vernice è infatti aumentata fino all’80% rispetto al 72% registrato ad esempio nel 2021. Nell’Area EMEA il bianco rimane la colorazione più apprezzata, secondo una quota del 27%, seguito dal grigio, in virtù di una quota pari al 22%. C’è poi il beige che col 2% di quota guadagna importanti punti percentuali raddoppiando quanto registrato a fine 2023.

Anche in America trionfa il bianco grazie al 29% del totale (in calo del 5% rispetto al 2023) fra i colori auto più scelti, seguito da un grigio che grazie alle sue molteplici tonalità totalizza il 20% del totale. Ne deriva che il nero rappresenta il 20% del dato complessivo, ragionando su una diminuzione nell’ordine del 2% rispetto all’anno precedente.

Concludiamo con la Regione Asia-Pacifico dove anche qui i colori “acromatici” fanno la voce grossa con un complessivo pari all’83% del totale. Il nero si attesta al 24% del totale misurando una crescita del 2% rispetto alla fine del 2023. Scende anche in questa regione il bianco, del 2%, pur rimanendo fra i colori auto quello più scelto nel 38% dei casi. In crescita, del 2%, il giallo.