Formula E: DS Automobiles tra i protagonisti del primo E-Prix in Arabia Saudita

Dal 14 al 15 febbraio, la città di Jeddah in Arabia Saudita ospiterà l’ABB FIA Formula E World Championship per la prima volta da quando è stata creata la serie completamente elettrica. Tenuti su una versione accorciata di tre chilometri della pista Corniche, i round tre e quattro della Stagione 11 promettono più azione che mai. Anche DS Automobiles come di consueto sarà presente all’evento.

Per la prima volta nella sua storia, il campionato mondiale ABB FIA Formula E visiterà Jeddah in Arabia Saudita

La Formula E e la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) stanno utilizzando questo evento per lanciare PIT Boost: una nuova funzionalità che offre un aumento di energia del 10% (3,85 kWh) grazie a una ricarica ultra-rapida (30 secondi a 600 kW) che avverrà durante un pit stop obbligatorio a metà gara. PIT Boost è una delle grandi innovazioni della Stagione 11 e verrà implementata in una delle due gare di ogni double-header (Gara 1 a Jeddah). Questa ultima funzionalità avrà un impatto significativo sulle strategie di ciascuno degli 11 team in griglia.

Come di consueto, la scuderia DS Penske potrà contare sul talento dell’intera squadra e dei suoi due piloti, Jean-Eric Vergne e Maximilian Günther, per superare la sfida di questa ultima svolta nella Formula E. Le gare di Jeddah si svolgeranno venerdì e sabato alle 18:00 CET (20:00 ora locale).

Eugenio Franzetti, direttore DS Performance ha dichiarato: “Dopo i risultati molto incoraggianti in Messico, dove le nostre DS E-Tense FE25 hanno mostrato grandi prestazioni, siamo felicissimi di arrivare a Jeddah per il terzo e quarto round del campionato di Formula E. Questo è un circuito completamente nuovo e di solito siamo piuttosto bravi quando si tratta di nuove sedi. Avremo anche la nuova sfida del Pit Boost, che dovrebbe rivoluzionare le strategie e riservare molte sorprese. Qualunque cosa accada, ho piena fiducia nel nostro team e nei nostri piloti!”