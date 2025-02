Citroën è main partner del “Fuori Sanremo” di Radio Italia

Dal 7 al 15 febbraio, Citroën sarà di nuovo protagonista a Sanremo, affiancando Radio Italia nel 75° Festival della Canzone Italiana. Le trasmissioni avverranno dal vivo dagli studi “Fuori Sanremo”, ospitati presso il prestigioso Grand Hotel Londra di Sanremo. Durante le ore pomeridiane, dalle 14.00 alle 19.00, i conduttori Francesca Leto, Mauro Marino, Giuditta Arecco, Marco Falivelli, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi terranno interviste esclusive con tutti i partecipanti, ospiti e super ospiti del Festival. Mario Volanti sarà in onda con aggiornamenti, notizie e curiosità dal backstage.

Il pubblico avrà l’opportunità di ammirare in anteprima assoluta la Nuova Citroën C3 Aircross

In un’atmosfera di grande entusiasmo, il pubblico avrà l’opportunità di ammirare in anteprima assoluta la Nuova C3 Aircross, il modello recentemente protagonista di un importante media drive internazionale e in arrivo nelle concessionarie italiane a partire dalla prossima primavera. Con questa vettura, Citroën ridefinisce il segmento dei B-SUV, proponendo un’auto audace e innovativa, perfettamente allineata ai valori storici del marchio. Il design esprime protezione, robustezza e sicurezza, mentre l’abitacolo si distingue per il celebre comfort Citroën, trasformandosi in un vero e proprio salotto su ruote.

Disponibile con tre motorizzazioni – benzina, ibrida e completamente elettrica – e in tre versioni di allestimento (You ,Plus e Max), la Nuova Citroën C3 Aircross si propone con un prezzo d’ingresso di 19.090 euro, puntando su versatilità e praticità per soddisfare un’ampia gamma di esigenze. In soli 4,39 metri, offre un bagagliaio da 460 litri nella configurazione a cinque posti e una versione a sette posti per chi necessita di maggiore spazio.

Tra le dotazioni di punta spiccano le sospensioni Citroën Advanced Comfort, che garantiscono un’eccezionale fluidità di marcia, e i sedili Advanced Comfort, progettati per offrire un sostegno ergonomico con 15 mm di schiuma extra e un supporto laterale migliorato.

L’abitacolo si rinnova seguendo il design delle nuove ë-C3 e C3, con materiali moderni e una plancia divisa in due sezioni: una tecnica superiore e una inferiore dedicata al comfort, arricchita dal concetto di Sofa Design, rivestito in tessuto pregiato e illuminato da una luce calda. L’assenza di uno schermo tradizionale migliora la visibilità, mentre le informazioni di guida vengono proiettate su un innovativo display head-up. Il volante multifunzione, regolabile in altezza e inclinazione, garantisce un’esperienza di guida più confortevole e intuitiva. Completano il pacchetto i più avanzati sistemi di assistenza alla guida, connettività e infotainment, permettendo di prolungare l’atmosfera del Festival anche a bordo della Nuova C3 Aircross.