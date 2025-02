Nuova Alfa Romeo Stelvio: il 24 giugno 2025 rimane la data più probabile per il debutto

Nuova Alfa Romeo Stelvio che inizialmente doveva essere svelata in aprile farà il suo primo debutto molto probabilmente il 24 giugno 2025, data importante per Alfa Romeo che proprio quel giorno festeggia 115 anni di attività. In quella occasione è probabile che venga mostrata una sola versione di Stelvio, probabilmente la Quadrifoglio che rappresenterà dunque il momento clou dei festeggiamenti per il compleanno del Biscione.

Il 24 giugno nel giorno in cui il Biscione festeggia i 115 anni forse sarà mostrata per la prima volta la nuova Alfa Romeo Stelvio

La gamma al completo della nuova Alfa Romeo Stelvio tuttavia sarà svelata in un secondo momento, probabilmente in autunno quando finalmente si apriranno gli ordini. Questo però solo per la versione elettrica infatti la versione ibrida arriverà solo in un secondo momento. In proposito si parla di inizio 2026 per lo sbarco in concessionaria di questa attesa versione a proposito della quale non è ancora chiaro se sarà unica o se ci saranno anche qui delle opzioni.

Nuova Alfa Romeo Stelvio è uno dei modelli più attesi di questo 2025. Si tratta infatti di un veicolo fondamentale per la crescita e il rilancio di Alfa Romeo a livello globale. La vettura sarà la prima di Srellantis in Europa ad usare la piattaforma STLA Large. A quanto pare il SUV cambierà molto sia esteticamente che dal punto di vista tecnico. La versione top di gamma Quadrifoglio, che come dicevamo dovrebbe essere la prima ad essere svelata, avrà un motore elettrico da oltre 900 cavalli.

Qui vi mostriamo uno dei tanti render che provano ad immaginare quello che sarà lo stile della nuova Alfa Romeo Stelvio che cambierà molto rispetto all’attuale versione. Avrà la targa centrale, i fari sottili, lo scudetto chiuso, una firma luminosa a V al posteriore e una linea del tetto inclinata al posteriore.