Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: oltre 900 cavalli e tempi di ricarica record

Nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sarà la versione top di gamma della seconda generazione del SUV di segmento D del Biscione che farà il suo debutto nel corso dei prossimi mesi, molto probabilmente in primavera. Di questa vettura si dice che si caratterizzerà per prestazioni da record sotto tutti i punti di vista. Come il resto della gamma di Stelvio sarà prodotta su piattaforma STLA Large presso lo stabilimento Stellantis di Cassino in Italia.

La versione top di gamma del SUV sarà ancora la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

La nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, che qui vi mostriamo in un recente render del designer automobilistico Alessandro Capriotti, conosciuto anche come Capriotti Cardesign, sarà completamente elettrica e si caratterizzerà per un motore dalla potenza di oltre 900 cavalli. Si parla di circa 940 cavalli. Al momento non è ancora chiaro se questa potenza deriverà da un solo motore o da due. Sembra più probabile questa seconda ipotesi. Ovviamente tanta potenza garantirà prestazioni davvero importanti. Stelvio dunque si candida a diventare il SUV della sua categoria dalle prestazioni più impressionanti.

Ma la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio non sarà solo potenza. Offrià anche un’autonomia vicina agli 800 km con una ricarica completa essendo dunque perfetto anche per affrontare lunghi viaggi. Anche la velocità di ricarica sarà davvero fuori dal comune. Il veicolo infatti sarà capace di ricaricarsi fino all’80 per cento in circa 15 minuti. Insomma il tempo di un caffe al bar e si potrà avere di nuovo la vettura quasi del tutto carica.

Di conseguenza, la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio si troverà inevitabilmente a confrontarsi con modelli come la Lotus Eletre e la Tesla Model X. Inoltre, potrebbe anche affrontare alcune supercar moderne, particolarmente in accelerazione, e grazie al vantaggio offerto dal motore elettrico, è probabile che possa superare la maggior parte di esse nel test del quarto di miglio.

Ovviamente sebbene la prossima Stelvio possa raggiungere livelli di potenza straordinari, un modello con tali specifiche risulterà probabilmente molto costoso. Se l’azienda decidesse di intraprendere questa strada, sarebbe necessario che il prodotto fosse davvero eccezionale per guadagnare una fetta di mercato significativa.

Dal punto di vista del design, ci aspettiamo che l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2026 segua una linea evolutiva, con un aspetto esterno fresco ma fedele alla tradizione del marchio. Ovviamente, queste sono solo supposizioni, poiché non sono stati ancora rilasciati teaser ufficiali. Tuttavia, non è mancato l’interesse degli appassionati di rendering, che hanno cercato di immaginare l’aspetto della vettura, come dimostrano i numerosi rendering condivisi recentemente, tra cui quello a cui abbiamo fatto riferimento a fine novembre, come quello di Alessandro Capriotti che vi mostriamo in questo articolo.