La nuova Fiat Doblò station wagon è già ordinabile in Germania

Fiat Professional amplia la serie Doblò in Germania: il modello compatto è ora disponibile anche nella versione con carrozzeria station wagon. Con una carrozzeria vetrata tutt’intorno, cinque posti e un generoso bagagliaio, la nuova Fiat Doblò station wagon è configurata per il trasporto di persone. È possibile scegliere tra tre varianti di modello: con turbodiesel da 75 kW (102 CV) e cambio manuale a sei marce e con turbodiesel da 96 kW (131 CV), che può essere combinato oltre al cambio automatico a otto rapporti. cambio manuale. I prezzi della nuova Fiat Doblò station wagon in Germania partono da 28.976,50 euro.

La nuova Fiat Doblò station wagon è dotata di tutto ciò che rende particolarmente efficiente il suo utilizzo nel trasporto passeggeri. Il sedile del conducente è regolabile in sei modi e aumenta il comfort grazie al supporto lombare. Il sedile sul lato passeggero è regolabile in quattro direzioni. Di serie sono anche i finestrini anteriori elettrici, gli specchietti esterni riscaldati e regolabili elettricamente e l’aria condizionata.

Le porte scorrevoli sui lati destro e sinistro forniscono un comodo accesso alla seconda fila di sedili. La panca della seconda fila è abbattibile e consente il fissaggio sicuro dei seggiolini per bambini mediante gli attacchi Isofix. Il portellone posteriore è vetrato e come optional è disponibile anche una porta a due battenti. Se necessario è possibile rimuovere la parete divisoria dietro la seconda panca. Quattro occhielli di ancoraggio nel bagagliaio consentono un fissaggio ottimale del carico.

L’equipaggiamento di sicurezza comprende, tra le altre cose, airbag frontali e laterali per la prima fila di sedili e airbag per la testa per la seconda fila. Di serie sono inoltre presenti l’assistente alla frenata di emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali, il regolatore di velocità e il limitatore, l’assistente agli abbaglianti, l’avviso di sonnolenza e i sensori di parcheggio posteriori. È inoltre disponibile un sistema di infotainment con touchscreen da 10 pollici (diagonale dello schermo 25,4 centimetri), che viene utilizzato per controllare il sistema audio all-in-one.

Per la nuova Fiat Doblò station wagon è disponibile un turbodiesel da 1,5 litri in due livelli di potenza da 75 kW (102 CV) e 96 kW (131 CV). In alternativa al cambio manuale a sei rapporti, il motore più potente è disponibile anche con cambio automatico a otto rapporti. Di serie i cerchi sono da 16 pollici.

A richiesta la nuova Fiat Doblò station wagon può essere ulteriormente personalizzata con pacchetti preconfigurati. Tra le opzioni disponibili figurano i sedili singoli per la seconda fila, i vetri oscurati, l’ausilio al parcheggio Visiopark 180° con telecamera per la retromarcia, il climatizzatore automatico bizona, una stazione di ricarica induttiva per smartphone, una presa da 230 volt o il pregiato “IVI High” Sistema di infotainment con display a colori. Grazie alle applicazioni Android Auto o Apple CarPlay, questo sistema consente di riprodurre i contenuti dello smartphone sul monitor. È possibile collegare ulteriori dispositivi tramite porta USB o in modalità wireless tramite Bluetooth.