Peugeot e-Partner premiato ai DrivingElectric Awards 2023

Peugeot e-Partner si è aggiudicato il titolo di “Miglior furgone elettrico di piccole dimensioni” ai DrivingElectric Awards 2023. Vincendo il premio per il secondo anno consecutivo, i giudici hanno elogiato la facilità d’uso, la versatilità e il propulsore elettrico di e-Partner. L’e-Partner è alimentato da una batteria da 50 kWh che fornisce un’autonomia fino a 270 km (WLTP). Il furgone offre un volume di carico di 4,4 m 3 (corrispondente al suo equivalente diesel) e un carico utile fino a 800 kg. I clienti possono scegliere tra due carrozzerie (Standard e Long) e tra le configurazioni Furgone (fino a 3 posti) e Furgone Equipaggio (fino a 5 posti).

Per il secondo anno di Fila Peugeot e-Partner premiato ai DrivingElectric Awards

La casa automobilistica del Leone è uno dei pochi produttori nel Regno Unito in grado di offrire una variante elettrica su tutta la sua gamma di modelli di furgoni e sta lavorando per offrire una versione elettrificata su tutta la sua gamma di veicoli entro il 2024, prima di diventare un marchio esclusivamente elettrico nel 2030.

Richard Ingram, Editor di DrivingElectric, ha dichiarato: ““ e-Partner, insieme ai suoi fratelli Toyota, Citroën, Fiat e Vauxhall, è secondo noi il miglior piccolo furgone elettrico per il 2023. Facile da guidare, versatile e veloce da ricaricare, rende il passaggio all’elettricità è stato un gioco da ragazzi per così tanti imprenditori.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “Sono lieta che e-Partner sia stato premiato per il secondo anno consecutivo come ‘Best Small Electric Van’ ai DrivingElectric Awards. Abbiamo lavorato molto duramente per garantire che la nostra gamma di veicoli commerciali elettrici soddisfi le esigenze delle aziende e siamo lieti che gli esperti del settore continuino a riconoscerlo”.

I DrivingElectric Awards 2023 premiano i migliori veicoli elettrici e ibridi disponibili per la guida nel Regno Unito, giudicati da una giuria di esperti che hanno percorso migliaia di chilometri al volante degli ultimi modelli elettrici del Regno Unito.

