Nuova Jeep Renegade 2027: il prezzo di partenza potrebbe essere davvero economico

Nuova Jeep Renegade, prossima generazione del celebre SUV di Jeep, dovrebbe fare il suo debutto nel corso del 2027. Al momento la data di debutto non è stata ancora confermata ufficialmente da Jeep ma è probabile che qualcosa possa emergere già entro la fine del 2025. Di questa auto si dice che subirà un bel cambiamento rispetto al modello attuale per essere maggiormente in sintonia con l’estetica dei più recenti modelli di Jeep come ad esempio la Avenger e la Wagoneer S.

La versione entry level della nuova Jeep Renegade sarà davvero economica?

Si dice anche che la nuova Jeep Renegade potrebbe guadagnare qualche cm in lunghezza e larghezza rispetto al modello attuale a causa dell’utilizzo della nuova piattaforma di Stellantis e anche per differenziarsi maggiormente dalla Avenger. La vettura cercherà di distinguersi da quest’ultima anche per essere più spiccatamente votata all’off road a differenza di Avenger più cittadina nello stile e nelle caratteristiche. Al momento non è chiaro se l’auto userà la piattaforma STLA Small come si pensava fino a qualche tempo fa o la smart car di Fiat Grande Panda, Opel Frontera e Citroen C3.

Quello che sembra sicuro almeno per quelle che sembrano essere le intenzioni di Jeep, la nuova Jeep Renegade potrebbe avere un prezzo di partenza molto interessante. Questo le potrebbe permettere di fare bene un po’ ovunque. Tra l’altro si dice che il prezzo interessante non riguarderebbe solo la versione termica che sicuramente non mancherà e sarà di certo sotto i 20 mila euro, ma ma anche quella elettrica pura che potrebbe partire da meno di 25 mila euro. Al momento ovviamente sono solo voci di corridoio ma man mano che passa il tempo questa ipotesi diventa sempre più plausibile.

Una cosa sembra certa e cioè che l’Italia non sarà più la casa della nuova Jeep Renegade. La vettura potrebbe essere prodotta in Spagna ma non si esclude nemmeno un altro paese tra quelli che adottano la smart car nel caso in cui sia questa la scelta di Jeep per l’atteso modello che di certo si candida a diventare uno dei più venduti in assoluto dell’intera gamma della casa automobilistica americana.