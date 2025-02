Nuova Alfa Romeo Stelvio: quanto manca al debutto?

Nuova Alfa Romeo Stelvio è la prossima novità per la gamma della casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto segue quello di Alfa Romeo Junior e anticipa di qualche tempo quello della nuova Alfa Romeo Giulia. Inizialmente era stato detto dall’ex CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato che il suo debutto sarebbe avvenuto nella primavera del 2025 con aprile come mese più probabile. Le cose però sembrano essere cambiate. Infatti se dapprima si diceva che poteva essere giugno il mese giusto per il debutto della seconda generazione del nuovo SUV, le ultime dichiarazioni dei dirigenti del Biscione parlano di un debutto del modello entro fine anno.

Inizialmente previsto per aprile e poi per giugno, pare che per il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio bisognerà aspettare ancora

Tra l’altro è stato già chiarito dal nuovo CEO del Biscione Santo Ficili che prima arriverà la versione elettrica della nuova Alfa Romeo Stelvio e solo in un secondo momento ci sarà spazio per la commercializzazione della versione ibrida che è ormai praticamente certa. Questo per permettere a tecnici e ingegneri del Biscione di poter adattare il nuovo modello, pensato inizialmente per essere solo ed esclusivamente elettrico al 100 per cento, ad un motore termico. Dunque sembrano iniziare a crescere le probabilità che al di là della presentazione ufficiale, che potrebbe anche avvenire entro l’anno la commercializzazione vera e propria possa partire solo nel corso del primo trimestre del 2026 a pochi mesi dall’arrivo della nuova Alfa Romeo Giulia, che se non ci saranno ritardi dovrebbe debuttare nel corso della primavera del 2026.

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Stelvio, al pari della nuova Alfa Romeo Giulia, sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Cassino in Italia su piattaforma STLA Large essendo la prima auto di Stellantis ad utilizzare questa piattaforma in Europa. Le dimensioni rispetto al modello attuale dovrebbero crescere leggermente con la vettura che esteticamente parlando sarà pensata per fare bene un pò in tutto il mondo con l’obiettivo di trasforma Alfa Romeo nel brand premium globale di Stellantis.