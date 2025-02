Alfa Romeo Junior Ibrida: anche nel Regno Unito aperti gli ordini entro fine mese

Prezzi e specifiche per Alfa Romeo Junior Ibrida nel Regno Unito sono ora confermati in vista dell’apertura degli ordini entro la fine del mese. L’Ibrida è l’ultimo modello ad aggiungersi alla gamma Junior, già disponibile con una scelta di propulsori elettrici da 156 CV o 280 CV, e combina una batteria da 48 V con un motore elettrico da 21 kW per offrire un mix di prestazioni ed efficienza.

La Junior Ibrida è alimentata da un motore ibrido da 136 CV e 48 V, che abbina una batteria agli ioni di litio da 48 volt a un motore elettrico da 21 kW integrato in un cambio a doppia frizione a 6 velocità. Questa combinazione consente una guida efficiente in città, con la possibilità di funzionare in modalità solo elettrica a basse velocità o con carico leggero, offrendo al contempo prestazioni aggiuntive per i viaggi più lunghi.

Alfa Romeo Junior Ibrida si unisce alle varianti completamente elettriche nella gamma del SUV compatto in UK

Di serie, Ibrida presenta la caratteristica griglia Leggenda scudetto, cerchi in lega da 17 pollici diamantati, fari e fanali posteriori a LED, calotte degli specchietti retrovisori nere lucide, tergicristalli con sensore pioggia, sensori di parcheggio posteriori e keyless go. All’interno, presenta sedili Icona con tessuto nero/blu, illuminazione ambientale a otto colori che delimita le bocchette dell’aria, tunnel centrale, quadro strumenti Cannocchiale configurabile da 10,25 pollici, schermo centrale orientato al conducente da 10,25 pollici con Apple Car Play e Android Auto e sedili posteriori abbattibili 60/40. I sistemi di sicurezza standard includono Adaptive Cruise Control, frenata automatica di emergenza, e-Call e Alfa Romeo Connected Services.

Alfa Romeo Junior Ibrida è progettata per offrire stile italiano in dimensioni compatte e pratiche. Con una lunghezza di 4,1 m e un’altezza di 1,5 m, è adatta alla guida in città. Il bagagliaio è il più grande del suo segmento con 415 litri di spazio di carico che offre praticità quotidiana. I servizi Alfa Connect sono inclusi di serie, con Amazon Alexa e un assistente vocale basato su ChatGPT per una migliore connettività e interazione con l’utente.

La Junior Ibrida può anche essere potenziata con una scelta di pacchetti aggiuntivi. Il Technology Pack aggiunge fari LED Matrix, pad di ricarica wireless, sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali, nonché Adaptive Cruise Control con Lane Centering e Traffic Jam Assist. Il Premium Pack offre kit cargo flex, finestrini posteriori oscurati, volante in pelle, body kit verniciato nero e sedili riscaldati e massaggianti.

La Ibrida completa la gamma Junior insieme alle versioni Elettrica e Speciale, con 156 CV e un’autonomia di oltre 400 km, e la Veloce da 280 CV. La Junior Veloce incarna il DNA dell’Alfa Romeo e presenta un differenziale Torsen, sospensioni ribassate e un kit di stile sportivo. L’Alfa Romeo Junior Ibrida sarà disponibile per l’ordine entro la fine del mese, con prezzi a partire da £27.895