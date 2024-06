Jeep Wagoneer S Launch Edition: prima apparizione pubblica al Rocket Mortgage Classic

Jeep Wagoneer S Launch Edition, il primo veicolo globale completamente elettrico del marchio Jeep che arriverà per la prima volta negli Stati Uniti entro la fine dell’anno, farà la sua prima apparizione pubblica durante il Rocket Mortgage Classic di quest’anno. Il sesto torneo annuale di golf PGA TOUR si terrà dal 25 al 30 giugno presso lo storico Detroit Golf Club. I biglietti per giovedì-domenica sono disponibili su www.RocketMortgageClassic.com.

Dal 25 al 30 giugno prima apparizione in pubblico per Jeep Wagoneer S Launch Edition a Detroit

“La Jeep Wagoneer S Launch Edition è stata rivelata in foto e video in tutto il mondo, e ora è pronta a fare il suo debutto pubblico”, ha affermato Bill Peffer, vicepresidente senior e capo del marchio Jeep Nord America. “Non potremmo essere più entusiasti di offrire ai fan di Detroit la prima possibilità di vedere ed entrare a bordo del nostro primo veicolo completamente elettrico in arrivo negli Stati Uniti al Rocket Mortgage Classic questa settimana.”

Il marchio Jeep esporrà a The Grove, sul luogo del torneo, la Wagoneer S Launch Edition, oltre alla Grand Wagoneer e alla Wagoneer. I fan presenti all’evento potranno essere tra i primi a salire a bordo della Jeep Wagoneer S Launch Edition con gli specialisti di prodotto presenti sul posto del marchio e avranno anche l’opportunità di prenotare la propria in tre semplici clic. Fino ad esaurimento scorte, gli ospiti che prenoteranno un Wagoneer S in loco riceveranno un regalo speciale.

I consumatori possono anche visitare Jeep.com per effettuare una prenotazione per una Jeep Wagoneer S Launch Edition per soli $ 100 completamente rimborsabili ed essere i primi a mettersi al volante di questo nuovo veicolo.

La Jeep Wagoneer S Launch Edition 2024 è offerta esclusivamente come BEV con un’autonomia di oltre 500 km con una singola carica, erogando 600 cavalli e accelerando da 0 a 100 km/h di 3,4 secondi. La Wagoneer S Launch Edition recentemente rivelata, presentata di recente nel video del marchio Surpass Yourself, arriverà prima negli Stati Uniti e in Canada alla fine del 2024 e successivamente sarà disponibile nei mercati di tutto il mondo.

The Rocket Mortgage Classic ha collaborato con Jeep per designare l’iconico marchio americano di SUV come orgoglioso partner dei Detroit Community Days presentati da Jeep. Ritornando per il terzo anno consecutivo, i Detroit Community Days presentati da Jeep offriranno a tutti i fan ingresso e parcheggio gratuiti per gli eventi speciali del Rocket Mortgage Classic martedì 25 giugno e mercoledì 26 giugno.

Il Rocket Mortgage Classic è entrato nella storia nel 2019 come il primo evento PGA TOUR mai tenutosi nella città di Detroit, e ha continuato ad avere un impatto positivo e duraturo sulla città e sui suoi residenti attraverso la sua campagna pluriennale “Cambiare il corso”, istituito nel 2020 per porre fine al divario digitale a Detroit e garantire l’accessibilità digitale a tutti i residenti della città. Il Rocket Mortgage Classic è stato l’evento più premiato durante la stagione PGA TOUR 2018-19, essendo stato riconosciuto per il “Miglior evento speciale” (allora noto come AREA 313 Celebrity Challenge), oltre ad essere stato onorato con il primo “Fair Way Award” per le sue iniziative di diversità e inclusione. Il Fair Way Award è stato conferito a Rocket Mortgage Classic per la seconda volta nel 2023.