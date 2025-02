Abarth, serve diminuire il prezzo della 600e per evitare la tassa di lusso britannica

L’Abarth 600e Scorpionissima subisce un ribasso di prezzo strategico, scendendo a 39.875 sterline, una mossa che le consente di restare sotto la soglia delle 40.000 sterline. Il perché di questo piccolo ritocco? Si tratta del limite oltre il quale, a partire da aprile, anche le auto elettriche verranno tassate come veicoli di lusso nel Regno Unito.

La riduzione di ben 2.100 sterline si applica esclusivamente alla versione di punta del modello, mentre il prezzo della variante standard rimane invariato a 36.975 sterline. Giuseppe Cava, Managing Director di Fiat e Abarth UK, ha commentato: “Sapendo che la nostra Abarth 600e Scorpionissima di fascia alta sarebbe stata soggetta all’Expensive Car Supplement da aprile, abbiamo deciso di abbassarne il prezzo per proteggere i nostri clienti da un aumento della tassazione”.

Abarth sottolinea che il nuovo listino, combinato con le minori imposte VED, può tradursi in un risparmio complessivo fino a 3.740 sterline per gli acquirenti. Relativamente alla versione “base” dell’Abarth 600e, abbiamo una vettura dotata di un motore elettrico singolo, montato sull’asse anteriore, capace di erogare 237 CV e spingere l’auto da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi.

Il modello include cerchi in lega da 20 pollici, un kit aerodinamico dedicato e sedili sportivi Sabelt con poggiatesta integrato. La tecnologia di bordo prevede un display infotainment da 10,25 pollici con interfaccia personalizzabile e funzionalità specifiche per la guida sportiva.

La Scorpionissima, invece, porta la potenza a 276 CV, riducendo il tempo di accelerazione a 5,8 secondi. Questo modello si distingue per un look ancora più aggressivo, con grafiche laterali personalizzate e un sound generator, una caratteristica già vista sulla Abarth 500e. Gli interni sfoggiano sedili sportivi in Alcantara, mentre all’esterno è disponibile un’esclusiva verniciatura Viola Hypnotic. Entrambe le versioni offrono un’autonomia omologata WLTP di 333 km, assicurando buone prestazioni anche nei tragitti più lunghi.

Gli ordini per la 600e Scorpionissima sono già aperti, mentre i primi esemplari del nuovo SUV Abarth faranno il loro debutto nel mercato britannico a marzo.