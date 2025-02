Ferrari F40 si concede al drifting su un lago ghiacciato del Colorado | Video

Talvolta capita di vedere delle supercar che fanno drifting sul ghiaccio, ma fino ad oggi non ci eravamo imbattuti in una Ferrari F40, con vestito da versione LM, impegnata nell’esercizio di questa pratica. A rendere ancora più insolito il quadro ci pensa la tinta argento con cui è stata verniciata la vettura protagonista delle riprese, eseguite in Colorado, su un lago montano cristallizzato dal gelo.

Insieme alla supercar di Maranello ci sono altre auto sportive firmate Porsche e Lamborghini, a trazione integrale. Qui, però, ci occupiamo dell’opera del “cavallino rampante“, non solo il prestigio del modello, ma anche per il maggiore ardimento espresso dalla sua azione in quella cornice ambientale, essendo l’unica del gruppo prima menzionato ad avere due sole ruote motrici ed essendo anche la più costosa, oltre che la più sognata dagli appassionati.

Protagonista dell’impresa è il tizio che gestisce il canale YouTube “Supercar Ron”. Lui ha avuto il coraggio di portare la sua Ferrari F40 da 3 milioni di dollari sul già citato lago ghiacciato, con pneumatici chiodati, per concedersi una sessione adrenalinica di taglio insolito, nel segno del drifting. Come riporta il diretto interessato, a scatenare questo desiderio ci ha pensato la voglia di divertirsi, in una tela espressiva irrituale.

Screen shot da video YT Supercar Ron

La sua conduzione della belva emiliana, sul fondo a bassissimo grip, è molto complicata, nonostante gli accorgimenti adottati a livello di gomme, per la sua natura di purosangue di razza, la cui energia viene liberata in modo bruto, quando le due turbine entrano nel loro pieno vigore. I primi fotogrammi di uno dei filmati che accompagnano il post mostrano subito come la Ferrari F40 sia un pesce fuor d’acqua in un simile contesto espressivo, ma progressivamente il driver guadagna una superiore dimestichezza, producendo un’azione più sciolta e meno impacciata.

Della vettura in esame ci eravamo già occupati qualche giorno fa, per illustrare una collezione da sogno degli Stati Uniti d’America. Di quella raccolta l’esponente di punta delle “big six” è, come già riferito, la regina di cuori. Insieme a lei c’è un’altra vettura del “cavallino rampante”: la Purosangue, sicuramente molto meno appassionante dell’altra.

Pare che la collezione, nel suo complesso, possa valere circa 17 milioni di dollari, anche se come già scritto nel precedente articolo, questa cifra sembra un pochettino ottimistica. In ogni caso, siamo al cospetto di un garage da mille e una notte. Insieme alle auto di Maranello prima citate, spiccano altre vetture esclusive, come la Pagani Huayra Tempesta, l’Aston Martin Valkyrie Roadster, la Porsche 911 GT3 RS, le Lamborghini Murcielago SV, Revuelto e Huracán Sterrato, con tuning biturbo da 1.500 cavalli, solo per citare quelle di discendenza più nobile.

Le vette storiche ed emotive sono però scritte dalla già citata Ferrari F40, vestita da LM e in tinta argento che, per quanto meno bella di quelle lasciate come mamma le ha fatte, si pone al vertice in termini di fascino. A voi il video della sua azione sul lago ghiacciato, in Colorado. Buona visione!