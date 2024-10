Fiat Professional consegna 60 minibus a Variety in UK

Quest’anno FIAT Professional ha consegnato più di 60 minibus a Variety, una delle più grandi associazioni benefiche della Gran Bretagna, che sostiene i bambini in tutto il Paese. Variety, il più grande fornitore del Regno Unito di minibus adattati appositamente per bambini disabili e svantaggiati, continua a fare affidamento sui veicoli FIAT Professional per alimentare la sua rinomata flotta Sunshine Coach. Questi minibus adattati consentono a migliaia di bambini di partecipare a eventi sportivi, gruppi giovanili e centri comunitari che altrimenti non sarebbero raggiungibili.

FIAT Professional ha consegnato più di 60 minibus appositamente trasformati a Variety, l’ente benefico per l’infanzia

Con oltre 100 FIAT Professional Sunshine Coach attualmente in circolazione, Variety fornisce un trasporto essenziale a più di due milioni di bambini in 1.400 scuole in tutto il paese. Disponibili in tutte le comunità locali, aiutano a promuovere l’inclusione e l’appartenenza, migliorando la salute fisica e mentale e aiutando a creare ricordi duraturi.

Questi minibus operano in tutto il Regno Unito, comprese Scozia, Galles e Irlanda del Nord, e sono distribuiti da HTC Group. Il 50% della flotta è in uso giornaliero nelle regioni, mentre il resto fornisce servizi essenziali su base settimanale, a dimostrazione della diffusa necessità di trasporti affidabili e adattabili. Ogni minibus FIAT Professional viene modificato per soddisfare le esigenze specifiche delle scuole a cui si rivolge da Stanford Coachworks, azienda specializzata nella conversione di veicoli accessibili alle sedie a rotelle.

Laurence Guiness, amministratore delegato di Variety, ha commentato: “I minibus di FIAT Professional sono perfetti per Variety. Offrono la flessibilità e l’affidabilità di cui abbiamo bisogno per realizzare la nostra missione, assicurando che ogni bambino, indipendentemente dalle sue esigenze, possa sperimentare la vita al di fuori della classe. Per noi, è più di una semplice mobilità, forniscono accesso a esperienze che promuovono l’impegno della comunità, costruiscono relazioni e contribuiscono alla crescita personale dei bambini.

“I veicoli FIAT Professional sono diventati un pilastro della nostra flotta in quanto produttore di veicoli di lunga data e affidabile con una ricca tradizione e siamo entusiasti di proseguire ulteriormente questo rapporto”.

Damien Dally, amministratore delegato di Fiat Professional UK, ha affermato: “Variety fornisce un servizio cruciale in tutto il Regno Unito, consentendo ai bambini, indipendentemente dal loro background, un maggiore accesso all’istruzione e ad attività a cui altrimenti farebbero fatica a partecipare, e siamo estremamente orgogliosi che i nostri furgoni li stiano aiutando a sostenerli. Non vediamo l’ora di continuare il nostro rapporto con Variety nel 2025 e oltre”. Mentre l’organizzazione continua ad espandersi, quest’anno FIAT Professional ha già consegnato 60 veicoli a Variety e l’ente benefico prevede di ricevere ordini superiori a 100 nel corso del 2025.