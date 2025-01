Fiat Professional introduce in UK un nuovo allestimento “Plus” per Doblò ed e-Doblò

Fiat Professional nel Regno Unito ha arricchito la sua offerta di veicoli commerciali introducendo un nuovo livello di allestimento denominato ‘Plus’, pensato per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei professionisti e dei lavoratori. Questo livello di allestimento, che si posiziona come una scelta di fascia media, unisce in modo ideale praticità, comfort e innovazione, rendendo il lavoro quotidiano più efficiente e piacevole.

Il nuovo allestimento Plus amplia la gamma di Fiat Professional in UK

L’allestimento ‘Plus’ porta con sé significativi miglioramenti tecnologici, tra cui un sistema di infotainment avanzato che include uno schermo touchscreen da 10 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, oltre al riconoscimento vocale naturale. In termini di funzionalità, il nuovo livello offre anche un sedile anteriore a panca per due passeggeri, una paratia passante che aumenta il volume di carico fino a 4,4 m³ e un freno di stazionamento elettrico di serie, aumentando così la praticità e la sicurezza del veicolo.

Per accrescere ulteriormente l’appeal del Doblò, il livello di allestimento aggiunge un design esterno rinnovato con un nuovo paraurti anteriore. Il comfort e la praticità del conducente sono prioritari con caratteristiche quali aria condizionata, sedile del conducente regolabile in sei direzioni con supporto lombare e specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldabili.

Sono inclusi anche sistemi avanzati di sicurezza e assistenza alla guida, come sensori di parcheggio posteriori, mantenimento della corsia di marcia, assistenza intelligente della velocità, avviso di attenzione del conducente, fari automatici con abbaglianti e un sistema avanzato di frenata di emergenza.

Il nuovo allestimento Doblò Plus è disponibile sia con propulsori elettrici che termici. La versione elettrica (e-Doblò) è alimentata da una batteria da 52 kWh e da un motore da 136 CV (100 kW), offrendo un’autonomia impressionante di 213 miglia (ciclo combinato WLTP) e capacità di ricarica rapida, raggiungendo l’80% di carica in soli 30 minuti.

Entrambe le varianti offrono una capacità di carico utile migliore della categoria, fino a 1.059 kg, e sono dotate di interni adattabili. L’e-Doblò si distingue ulteriormente per l’ePTO, una presa elettrica per alimentare attrezzature specializzate, trasformando di fatto il veicolo in un’officina mobile.