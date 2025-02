Jeep Recon: ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo fuoristrada che sta per arrivare

Sono trascorsi ormai oltre due anni da quando Jeep ha annunciato per la prima volta il debutto di Jeep Recon, suscitando curiosità con l’idea di un SUV elettrico dal design robusto e focalizzato sulle prestazioni off-road. Ora, finalmente, il momento della verità sta per arrivare, con la produzione di questo modello che sembra essere imminente. Secondo un articolo di MoparInsiders, Stellantis sta accelerando la data di inizio produzione per alimentare l’entusiasmo attorno a questo nuovo veicolo elettrico.

Ecco le ultime novità su Jeep Recon che ormai sta per debuttare

Fonti interne avrebbero rivelato che il team di Auburn Hills, Michigan, è già al lavoro, con il team logistico impegnato a preparare il SUV per la produzione che dovrebbe iniziare il 24 febbraio. Questa data anticipata rappresenta un notevole anticipo rispetto ai piani iniziali. La linea di produzione, situata a Toluca, in Messico, sta infatti adattandosi, passando dalla produzione dei modelli Jeep Compass e Wagoneer S elettrico per accogliere il nuovo fuoristrada.

Progettata come omaggio alla Jeep Cherokee di generazione XJ, Jeep Recon è la prima di Jeep nel mondo dei fuoristrada completamente elettrici, basandosi sui piccoli passi compiuti dalla Wrangler 4xe. Si dice che la Recon sarà costruita su una configurazione AWD a doppio motore che eroga 450-600 CV. MoparInsiders afferma che ci saranno probabilmente tre livelli di allestimento, a partire da Willys e arrivando a Overland e Moab, con questa ripartizione preliminare dei livelli di allestimento basata sulle variazioni di stile osservate nei prototipi avvistati in Michigan.

Ufficialmente, Jeep ha promesso che avrà il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain, la tecnologia dell’assale e-locker, la protezione del sottoscocca, i ganci di traino e gli pneumatici off-road aggressivi sulla Jeep Recon. La casa americana ha anche promesso un tetto elettrico one-touch, oltre a porte e vetri rimovibili quando il concept è stato svelato per la prima volta.

Ci sono ancora pochi dettagli disponibili riguardo a questo possibile modello ibrido, ma potrebbe teoricamente utilizzare il recente motore elettrificato da 1,6 litri di Jeep o, in alternativa, adottare il sistema PHEV turbo-quattro da 2.0 litri proveniente dal Wrangler 4xe, suo fratello.

Antonio Filosa, CEO di Jeep fino a pochi giorni fa, aveva dichiarato ad Automotive News: “Pur restando saldi nella nostra strategia di avanzata elettrificazione, stiamo considerando le possibilità per il modello Recon. Recon sarà costruita su una piattaforma estremamente versatile”. Ha aggiunto: “Siamo ancora in fase di studio sullo sviluppo del modello e stiamo valutando se ci siano opzioni per il futuro, ma finora è previsto come BEV (veicolo completamente elettrico)”.

Il mercato del Nord America sarà il primo a ricevere la nuova Jeep Recon, con un lancio successivo previsto in Europa, Medio Oriente e Asia. Sebbene i dettagli ufficiali sui prezzi non siano ancora stati divulgati, secondo le stime di Car and Driver, in America il prezzo della Recon dovrebbe variare tra i 60.000 e i 79.000 dollari. In entrambi i casi, sembra che la Ford Bronco avrà una seria concorrente elettrica in arrivo.