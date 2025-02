Jeep Cherokee 2026: primo avvistamento per la nuova generazione

Jeep si sta preparando a introdurre una nuova Jeep Cherokee 2026 che prenderà il posto del modello ormai fuori produzione nella sua gamma nordamericana. Mentre il marchio americano di Stellantis al momento mantiene lo stretto riserbo sul nome di questo futuro SUV, sul web hanno fatto il giro del mondo le prime immagini dei prototipi mimetizzati che sembrano condividere diversi elementi di design con la Jeep Wagoneer S completamente elettrica. Stellantis ha recentemente lasciato intendere che il nome Cherokee non tornerà per questo nuovo modello, che dovrebbe collocarsi tra Compass e Grand Cherokee. Le prime foto spia sono coerenti con il teaser ufficiale del 2021, il che ci fa credere che stiamo guardando l’attesissimo successore della Cherokee.

Prime foto spia di Jeep Cherokee 2026: ecco come cambierà il SUV

A un primo sguardo, il prototipo della nuova Jeep Cherokee 2026 o di come si chiamerà questo modello sembra trarre ispirazione da vari elementi stilistici della Wagoneer S, come i passaruota, le maniglie delle portiere, gli specchietti e una parte significativa del tetto. Tuttavia, ci sono delle differenze rilevanti, tra cui un finestrino laterale posteriore ridisegnato, un montante D rinnovato e una coda più verticale che conferisce al veicolo una silhouette più tipica da SUV tradizionale. La parte anteriore rimane ben nascosta, ma è ancora possibile riconoscere la caratteristica griglia a sette feritoie e la posizione dei fari.

Nel complesso, il prototipo di Jeep Cherokee 2026 appare decisamente più grande rispetto alla Cherokee KL attuale, avvicinandosi maggiormente alle dimensioni della Grand Cherokee. Le foto spia suggeriscono che potrebbe condividere il passo da 2.870 mm della Wagoneer S e che la lunghezza complessiva potrebbe persino superare i 4.887 mm della Wagoneer S.

Sappiamo già che questo nuovo SUV sarà basato sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, la stessa architettura alla base della Wagoneer S e della Recon. A differenza di queste due, tuttavia, si prevede che il successore della Cherokee verrà lanciato con opzioni ibride e con motore a combustione interna (ICE) prima dell’arrivo di una potenziale versione completamente elettrica. La presenza di un tubo di scarico visibile conferma la presenza di un motore a gas in questi prototipi. Jeep non ha ancora annunciato una data di debutto ufficiale, ma abbiamo sentito dire che il nuovo SUV arriverà probabilmente verso la fine del 2025, in concomitanza con il modello del 2026.