Ferrari ha svelato la data di lancio della prima auto elettrica

Ferrari sta preparando il lancio storico della sua prima auto completamente elettrica a ottobre, ha affermato martedì il produttore di auto sportive di lusso, puntando a un aumento di almeno il 5% dei ricavi e degli utili di base quest’anno. Rompendo con la tradizione dei rombanti motori a benzina, l’attesissimo veicolo elettrico della Ferrari verrà presentato in occasione di una giornata dedicata ai mercati finanziari il 9 ottobre presso la sede aziendale di Maranello in Italia, ha affermato l’amministratore delegato Benedetto Vigna. Siamo proprio all’inizio del quarto trimestre, il periodo che la Ferrari ha più volte segnalato per il lancio.

Il 9 ottobre 2025 Ferrari svelerà al mondo intero la sua prima supercar elettrica

Vigna ha rifiutato di fornire dettagli sul modello, limitandosi a dire che sarà lanciato “in un modo unico e innovativo”. Il veicolo elettrico sarà uno dei sei nuovi modelli che l’azienda prevede di lanciare quest’anno, ha affermato Vigna, aggiungendo che i suoi piani non saranno influenzati dalle politiche dell’amministrazione Trump negli Stati Uniti o dal rischio di una guerra commerciale. Nel 2019 la Ferrari ha iniziato a offrire ai suoi facoltosi clienti modelli ibridi.

Lo scorso anno, il 51% delle vendite di automobili è stato costituito da modelli ibridi. Martedì la casa automobilistica del cavallino rampante ha previsto che i suoi utili prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) saliranno ad almeno 2,68 miliardi di euro nel 2025, dai 2,56 miliardi di euro del 2024. Le azioni della società quotate a Milano sono aumentate del 7,6%.

A proposito della presentazione della Ferrari elettrica Benedetto Vigna ha dichiarato: “La presentazione avverrà in modo innovativo e unico al Capital Markets Day del 9 ottobre, quel giorno ci saranno molti elettroni attorno a Maranello”, ha aggiunto. “Non abbiamo mai parlato di transizione elettrica, ma di aggiunta. Non stiamo lasciando qualcosa per sostituirla con un’altra, ma stiamo aggiungendo l’auto a trazione completamente elettrica alle auto termiche e ibride. Stiamo procedendo come previsto”, ha spiegato.