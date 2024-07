Benedetto Vigna: “Gli e-fuel potrebbero essere la soluzione per le Ferrari ICE”

Il capo della Ferrari, Benedetto Vigna, vede un futuro per i carburanti ecologici e i propulsori a idrogeno nei modelli della casa automobilistica e desidera utilizzare le competizioni motoristiche per sviluppare entrambe le tecnologie.

Gli e-fuel potrebbero essere la via da seguire per la Ferrari secondo Benedetto Vigna

Secondo Vigna, il carburante a zero emissioni di carbonio “diventerà sempre più una realtà”. Ha dichiarato: “Stiamo collaborando con i partner per introdurre un carburante a zero emissioni di carbonio in Formula 1 entro il 2026, in linea con le nuove regole tecniche. Spesso, le tecnologie iniziano in pista e poi si trasferiscono ai veicoli stradali”.

“Riteniamo che ci sia ancora un futuro significativo per le auto con motore a combustione interna (ICE), sostenuto dallo sviluppo di carburanti a zero emissioni di carbonio”, ha affermato Benedetto Vigna. Interrogato sull’interesse della Ferrari per la tecnologia dell’idrogeno, Vigna ha dichiarato che l’azienda sta esplorando questo tipo di carburante: “Non lo vedremo prima del 2030. Credo che le competizioni motoristiche possano sempre essere il primo luogo per adattare nuove tecnologie”. Ha aggiunto che “l’idrogeno potrebbe essere una buona opzione per il futuro”.

In precedenza, Vigna ha ipotizzato che la Ferrari potrebbe utilizzare carburanti sostenibili per continuare a vendere auto con motore a combustione interna oltre il 2035. La Commissione Europea ha proposto di consentire la vendita di motori a combustione interna, a condizione che possano funzionare solo con carburanti elettrici.

“L’ICE ha ancora molto da offrire”, ha affermato lo scorso anno il numero uno della Ferrari, spiegando che lo sviluppo e l’adozione degli e-fuel stanno procedendo più velocemente del previsto e che potrebbero rafforzare la strategia del marchio per ridurre le emissioni di carbonio.

Benedetto Vigna

Vedremo dunque che novità ci saranno per la casa automobilistica del cavallino rampante in proposito in futuro.