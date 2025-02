Jeep: Stellantis annuncia un cambiamento di leadership per il marchio in Europa

Stellantis ha comunicato oggi che Fabio Catone prenderà il posto di Eric Laforge alla guida del marchio Jeep in Europa, con effetto immediato. Eric Laforge perseguirà altre opportunità al di fuori di Stellantis.

Fabio Catone succederà a Eric Laforge come responsabile del marchio Jeep in Europa

Fabio Catone vanta un’ampia esperienza nel settore automobilistico, che include sviluppo commerciale, pianificazione delle vendite, gestione della catena di approvvigionamento e degli acquisti. Da oltre quindici anni, ha ricoperto ruoli di rilievo in Stellantis, operando con i marchi Jeep, RAM e Dodge in vari contesti europei. Precedentemente, ha giocato un ruolo significativo in FCA Fiat Chrysler Automobiles. Il suo contributo sarà cruciale nel guidare la crescita continua e il successo del marchio Jeep nel mercato europeo.

“Innanzitutto, vorrei ringraziare Eric per il suo eccezionale lavoro, che ha contribuito in modo significativo al successo del marchio Jeep, e gli auguro tutto il meglio per la sua nuova posizione lavorativa,” ha detto Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis per l’Europa allargata. “Allo stesso tempo, esprimo la mia piena fiducia in Fabio, che ha una solida esperienza nel settore automobilistico e sarà in grado di dare nuovo slancio al marchio in tutti i nostri mercati, guidando la nostra organizzazione nella regione dell’Europa allargata.”

Jeep continua a dimostrare il proprio impegno verso i clienti europei, proponendo una selezione variegata di veicoli iconici e dall’affidabilità comprovata. Il brand proseguirà negli investimenti in innovazione e sostenibilità, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del mercato europeo.

Dunque ancora una novità per l’organigramma del gruppo Stellantis in Europa dopo quelli annunciati nei giorni scorsi. L’azienda si prepara all’imminente arrivo del nuovo CEO che prenderà il posto di Carlos Tavares e che come vi abbiamo scritto ieri sarà annunciato entro il prossimo mese di giugno. Al momento si fanno tanti nomi tra cui quello di Antonio Filosa ma certezze in proposito non ve ne sono almeno per il momento.