Eric Laforge è il nuovo capo del marchio Jeep in Europa

Eric Laforge dal 1° febbraio 2023 è il nuovo capo del marchio Jeep per l’Europa. Laforge sostituisce Antonella Bruno – che assumerà la posizione corrispondente per Peugeot – e riporterà direttamente a Christian Meunier, Amministratore Delegato del Marchio di Jeep e a Uwe Hochgeschurtz, CEO di Stellantis per l’Europa.

Laforge si è laureato all’École Supérieure de Gestion et Finance (ESGF) (Parigi) e ha iniziato la sua carriera in FCA nel 1990. Con una significativa esperienza commerciale nei mercati francese e italiano, ha assunto la carica di CEO di FCA Switzerland e quindi la posizione corrispondente in Germania. Nel periodo 2015-2018 è stato Head of MOPAR Parts & Services e poi nel periodo 2019-2020 Head for Central Europe for Passenger and Light Commercial Vehicles (LCV). Nel 2021 ha assunto la posizione di Stellantis Head of LCVs for Europe.

Christian Meunier ha dichiarato: “Vorrei ringraziare la signora Antonella Bruno per ciò che ha ottenuto guidando Jeep in Europa negli ultimi tre anni e, naturalmente, per il suo contributo alla creazione della Jeep Avenger, l’ auto dell’anno 2023 Sono certo che Eric Laforge abbia tutte le competenze necessarie per prendere il timone del marchio in Europa in un momento particolarmente importante per Jeep , mentre ci muoviamo rapidamente nella nuova era della mobilità elettrificata. I suoi 30 anni di esperienza in un vasto settore dell’industria automobilistica saranno la chiave del nostro futuro successo”. Vedremo dunque a proposito della casa automobilistica americana quali altre novità arriveranno nel corso dei prossimi giorni.