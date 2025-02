Nuova Fiat Tipo sarà il nome della prossima novità della casa italiana?

Ieri vi abbiamo scritto che molto probabilmente la prossima novità di Fiat non si chiamerà Fiat Giga Panda e nemmeno nuova Fiat Multipla come si era pensato fino a poco tempo fa. Questo almeno secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Francia. Ovviamente queste voci hanno accesso il dibattito su quello che potrebbe essere il nome di questo modello che arriverà come seconda vettura della nuova famiglia Panda dopo la nuova Fiat Grande Panda che ha debuttato lo scorso 11 luglio e che da poco è arrivata anche in Italia con l’apertura ufficiale degli ordini. Secondo alcuni l’auto potrebbe anche chiamarsi nuova Fiat Tipo.

Alla fine la seconda vettura della nuova famiglia Panda si chiamerà nuova Fiat Tipo?

Del resto questo modello insieme alla Fiat Panda Fastback andranno a sostituire nella gamma di Fiat proprio la Tipo e dunque secondo alcuni alla fine la casa torinese potrebbe anche chiamare questa auto nuova Fiat Tipo. Ovviamente al momento si tratta semplicemente di supposizioni basate sul fatto che il CEO di Fiat Olivier Francois in diverse occasioni aveva anticipato di voler utilizzare per le sue nuove auto nomi che hanno fatto parte della storia di Fiat. Proprio lui aveva parlato per primo di nuova Multipla dicendo però che il nome non era ancora sicuro dato che comunque si trattava di un’auto abbastanza diversa dal mitico modello degli anni ’90.

Il nome di nuova Fiat Tipo potrebbe avere senso in quanto si tratta di una vettura che con la sua ultima generazione veniva proposta in divere opzioni di carrozzeria: hatchback, berlina sedan e station wagon. Dato che le future Giga Panda e Panda Fastaback saranno, a quanto pare, la stessa auto ma con due diverse varianti di carrozzeria, anche questo riporta all’idea di una nuova Tipo.

Ovviamente non possiamo escludere che alla fine Fiat possa sorprendere tutti rispolverando un altro nome oppure inventandosene uno di sana pianta finendo per smentire quanto dichiarato in precedenza. Del resto si tratta di un qualcosa che accade spesso e non solo con Fiat ma anche con le altre case automobilistiche del gruppo Stellantis con idee che poi magari non trovano sbocco o con cambi di strategia repentini. Vedremo dunque cosa emergerà in proposito nel corso dei prossimi mesi e se davvero l’auto in questione si chiamerà nuova Fiat Tipo o avrò un altro nome. Di certo al momentro c’è che nascerà su piattaforma smart car e sarà prodotta a Kenitra in Marocco.