Fiat inizia l’anno da leader del mercato brasiliano e Strada resta il veicolo più venduto nel Paese

Fiat ha iniziato un altro anno rafforzando la propria leadership nel mercato brasiliano. A gennaio, il marchio ha raggiunto una quota di mercato del 21,4 per cento e ha venduto 34.356 unità, quasi 13 mila in più rispetto al secondo marchio classificato. La Strada, il veicolo più venduto nel Paese nel 2024, si è confermata leader assoluta nel primo mese dell’anno, con 8.777 unità vendute. Anche l’Argo si è distinta a gennaio come sesta vettura più venduta del mese, con 5.173 unità.

Nei diversi segmenti, Fiat ha dominato tra pick-up, hatchback, berline e furgoni, rafforzando il ruolo di leader del marchio nel mercato. Per quanto riguarda i pick-up, ne sono state immatricolate 13.111 unità e, oltre alla Strada, al primo posto si è piazzata la Toro, con 3.452 unità vendute.

Tra le berline a due volumi ne sono state vendute 9.197 unità. Oltre all’importanza dell’Argo, la Mobi ha guidato il segmento entry-level con 4.024 immatricolazioni. Allo stesso ritmo, Fiat ha iniziato l’anno riprendendo il comando tra le berline, con 3.313 unità della Cronos. Tra i furgoni, Fiorino si è distinto con una quota del 65,8 per cento e 992 unità immatricolate, consentendo a Fiat di primeggiare anche nel segmento complessivo con 1.723 unità e una quota di segmento del 31,1 per cento.

Con risultati costanti, Fiat è cresciuta in quasi tutti i segmenti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Confrontando il primo mese del 2025 con quello del 2024, sono state immatricolate 3.501 auto in più. Solo nel segmento Hatch la crescita della quota di segmento è stata pari a 8,0 punti percentuali.

“Concludere l’anno al primo posto e ripartire da leader del mercato brasiliano significa molto per Fiat. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per offrire al nostro pubblico il meglio che il mercato ha da offrire. Posso dire che avremo tantissime novità nel corso dell’anno”, commenta Federico Battaglia, vicepresidente del Brand Fiat per il Sud America.