Fiat Cronos 2026: ecco quali saranno le principali novità in termini di design, motori e allestimenti

Fiat Cronos 2026 si prepara a debuttare sul mercato nei prossimi mesi, presentando il restyling più significativo dal suo lancio iniziale in Brasile nel 2018. Durante i suoi anni sul mercato, la berlina ha subito modifiche estetiche minori, con aggiornamenti alla griglia anteriore nel 2020 e nel 2022. Tuttavia, questa volta le novità si concentreranno principalmente sul paraurti anteriore, che sarà completamente ridisegnato per conferire alla vettura un aspetto più moderno e una maggiore sensazione di robustezza e durata nel tempo.

Ecco come cambierà Fiat Cronos 2026 versione aggiornata della celebre berlina che arriverà sul mercato in Brasile tra pochi mesi

Nonostante l’aggiornamento al paraurti, altre parti della vettura, come i fari, il cofano e il bagagliaio, rimarranno identiche al modello originale introdotto nel 2018. Il nuovo design mira a dare alla berlina un’aria rinnovata, senza stravolgere l’identità consolidata del modello. Oltre al paraurti, le modifiche estetiche si limiteranno all’introduzione di nuove opzioni per i cerchi in lega, offrendo ai clienti una scelta leggermente più ampia per personalizzare l’aspetto esterno del veicolo.

Passando al retro, la Fiat Cronos 2026 non presenterà alcun cambiamento visibile, mantenendo invariati sia i fari posteriori che il paraurti. Gli interni subiranno un aggiornamento altrettanto contenuto, con l’aggiunta di nuovi rivestimenti per i sedili, pensati per migliorare il comfort e la percezione di qualità. Elementi chiave come il cruscotto, il quadro strumenti, il sistema multimediale e i rivestimenti delle portiere resteranno esattamente gli stessi dei modelli precedenti. In sintesi, la Fiat Cronos 2026 si concentrerà su interventi mirati, con aggiornamenti estetici minimi, volti a preservare la sua competitività sul mercato senza introdurre cambiamenti radicali.

Fiat Cronos 2026 sarà venduta nelle versioni Drive 1.0, Drive 1.3 CVT e Precision 1.3 CVT, il pacchetto S-Design continuerà come optional per la versione Drive CVT. La versione manuale Drive 1.3 non è più offerta nella gamma attuale. Il rinforzo in termini di sicurezza sarà il ritorno degli airbag laterali che saranno di serie per la versione Precision 1.3 CVT, per la Drive la voce sicurezza sarà proposta nel listino degli optional.

La Fiat Cronos Drive 1.0 monta un motore Firefly che eroga 71 CV a 6.000 giri e 10 kgfm di coppia a 3.250 giri con benzina. Con l’etanolo la potenza è ora di 75 CV a 6.000 giri e la coppia di 10,7 kgfm a 3.250 giri. Il motore sarà collegato a un cambio manuale a cinque velocità. Le versioni Drive 1.3 CVT e Precision 1.3 CVT montano il motore 1.3 Firefly da 107 CV con etanolo e 98 CV con benzina. La coppia è di 13,6 kgfm per l’etanolo e di 13,1 kgfm per la benzina. Nella linea 2026 il motore 1.3 sarà collegato esclusivamente alla trasmissione CVT. Qui vi mostriamo un render di Kleber Silva che immagina così il design del futuro modello della casa italiana.