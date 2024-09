La nuova Citroën e-C3 fa il suo debutto pubblico nel Regno Unito

La nuova Citroën e-C3 farà il suo debutto pubblico nel Regno Unito più avanti in questo mese, durante il tour che toccherà il Regno Unito. Il tour toccherà Nottingham, Manchester, Glasgow, Leeds e Londra. Offrirà al pubblico la possibilità di provare per la prima volta la pluripremiata Nuova ë-C3, nonché di vedere la pluripremiata Ami 100% ëlectric, ë-C4, la Nuova ë-Berlingo Van e di vedere la più ampia gamma elettrica Citroën.

La nuova Citroën e-C3 farà il suo debutto pubblico in cinque sedi nel Regno Unito a partire da settembre

Ci saranno attività interattive sullo stand con la possibilità per i membri del pubblico di essere coinvolti. Il nuovo ë-Berlingo Van di Citroën è stato convertito in un caveau da cui il pubblico può partecipare a un concorso per vincere più premi, tra cui la propria Ami.

Greg Taylor, amministratore delegato di Citroën UK, ha affermato: “Puntiamo a rendere la guida elettrica più accessibile. Il debutto nel Regno Unito della nuova Citroën e-C3, la nostra piccola e conveniente berlina urbana, dimostrerà che è progettata specificamente per i viaggi in città. Dimostra che Citroën sta offrendo una soluzione che soddisfa le esigenze quotidiane dei nostri clienti e rende la transizione all’elettrificazione la più fluida possibile”.

La nuova Citroën e-C3 offre un passaggio conveniente all’elettrico senza compromettere comfort, caratteristiche o qualità. La batteria da 44 kWh offre fino a 320 km (WLTP) di autonomia e la ricarica rapida CC da 100 kW può aumentare la batteria dal 20 all’80 per cento in soli 26 minuti. Disponibile in due livelli di allestimento, i prezzi partono da £ 21.990 OTR MRRP per la PLUS e £ 23.690 OTR MRRP per la MAX.