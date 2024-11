Stellantis: il motore Hemi V8 da 6,4 litri sopravviverà ancora a lungo?

Il motore HEMI, un tempo simbolo distintivo per Dodge e Ram, sta diventando sempre più raro. Non solo è stato escluso dalla nuova Dodge Charger, ma è stato anche rimosso dal Ram 1500 aggiornato e dalle recenti versioni di Jeep Grand Cherokee e Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer. Sebbene questa linea di motori resista ancora in alcuni modelli, come il Durango e il Wrangler 392 Final Edition, sembrava inevitabile la sua progressiva scomparsa. Tuttavia, una versione di questo popolare motore potrebbe rimanere in produzione ancora per qualche tempo.

Nonostante sia sempre più raro, a quanto pare il motore Hemi V8 da 6,4 litri sopravviverà ancora a lungo

Stellantis potrebbe aver suggerito qualcosa di significativo in proposito di recente. Il concept del Ram 2500 Power Wagon, che sarà presentato per il SEMA, è infatti dotato di un motore Hemi V8 da 6,4 litri. Sebbene sia ufficialmente un concept, questo modello si basa sul pickup heavy duty aggiornato e anticipa la versione di produzione prevista entro la fine dell’anno. Ram non ha fornito molti dettagli, con l’attenzione iniziale rivolta soprattutto al motore turbodiesel Cummins “migliorato”.

Tuttavia, con il concept di Stellantis dotato di un Hemi V8 da 6,4 litri, sembra che il gruppo propulsore continuerà a essere offerto nel pick-up rinnovato. Nel modello attuale, produce 410 CV (306 kW) e 582 Nm di coppia. Solo il tempo ci dirà cosa accadrà, ma le voci suggerivano che l’Hemi sarebbe sopravvissuto nel pick-up pesante. La sua apparizione nel concept sembra confermarlo, ma lo scopriremo con certezza più avanti quest’anno.