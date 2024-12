Dodge estende la produzione dei modelli Dodge Durango SRT Hellcat e Durango R/T con motore HEMI

Dodge sta anticipando la stagione delle feste di qualche giorno consegnando un regalo pieno di cavalli giù per il camino, annunciando che la produzione dei modelli Dodge Durango con motore HEMI continuerà fino all’anno solare 2025.

Dodge Durango SRT Hellcat e la Durango R/T con l’HEMI da 5,7 litri continueranno ad essere prodotte anche nel 2025

In parte a causa della domanda del mercato e del feedback dei clienti, il SUV a tre file del marchio continuerà a ruggire con un motore V-8 HEMI Hellcat da 6,2 litri sovralimentato disponibile, che produce 710 cavalli e 645 lb.-ft. di coppia, così come il motore V-8 HEMI da 5,7 litri, di serie sulla Durango R/T e che fornisce 360 ​​cavalli e 390 lb.-ft. di coppia.

“La Dodge Durango e il motore HEMI formano una coppia potente e Dodge continuerà a produrre il SUV con motore a benzina più potente del pianeta fino all’anno solare 2025”, ha affermato Matt McAlear, CEO di Dodge – Stellantis. “È il coronamento perfetto per la nostra celebrazione dei 20 anni di modelli Durango con motore HEMI”.

Dodge ha avviato per la prima volta la produzione completa di modelli Dodge Durango con motore HEMI nel 2004. La celebrazione del 20° anniversario del duo potente del marchio ha incluso l’introduzione di quattro modelli in edizione speciale a produzione limitata: la Dodge Durango SRT Hellcat Brass Monkey , la Durango SRT Hellcat Hammerhead, la Durango SRT Hellcat Silver Bullet e la Dodge Durango R//T 20th Anniversary Edition . Tutti i modelli Dodge Durango in edizione speciale del 2025 sono ora disponibili per l’ordinazione presso i concessionari.

La continua disponibilità del motore HEMI nella gamma Durango, così come il pluripremiato motore Pentastar V-6 da 3,6 litri per la Durango GT, si aggiunge alla crescente lista di opzioni per veicoli multi-energia del marchio Dodge.

La nuovissima Dodge Charger Daytona la muscle car del futuro del marchio Dodge, verrà lanciata con le prime auto completamente elettriche del marchio, seguite nella seconda metà del 2025 dai modelli Dodge Charger SIXPACK HO a due porte e Dodge Charger SIXPACK SO a quattro porte alimentati a benzina, alimentati dal motore Hurricane I-6 Twin Turbo da 3,0 litri. La Dodge Hornet offre la scelta tra la Dodge Hornet R/T ibrida plug-in ad alte prestazioni o la Dodge Hornet GT guidata da un motore Hurricane4 turbocompresso a quattro cilindri in linea da 2,0 litri.