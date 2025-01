Nuova Alfa Romeo Giulia: dalla Francia dicono che sarà più vicina ad un crossover

Nuove indiscrezioni dalla Francia a proposito della nuova Alfa Romeo Giulia il cui debutto è fissato per la primavera del 2026. Secondo quanto conferma il famoso sito L’Argus, che ha parlato con il CEO del Biscione Santo Ficili, la vettura potrebbe sorprendere e non poco per il suo stile. Secondo quanto riporta il sito francese ciò che cambierà è il posizionamento della berlina che con la sua prossima generazione dovrebbe adottare uno stile più da crossover.

Con la futura generazione la nuova Alfa Romeo Giulia si avvicinerà maggiormente ad un crossover come stile

Per ammissione dello stesso Santo Ficili, la nuova Alfa Romeo Giulia adotterà “ un nuovo design e una nuova tipologia di carrozzeria. La sua piattaforma sarà la stessa della Stelvio. Quindi potete immaginare che tipo di veicolo offriremo”. Insomma secondo L’Argus queste parole dovrebbero significare che lo stile della nuova Giulia sarà assai diverso da quello attuale di berlina a tre volumi e più vicino allo stile di un crossover con coda tronca e lunotto inclinato.

La nuova Stelvio, che arriverà a fine 2025 (inizio della produzione a luglio), continuerà a essere prodotta nello stabilimento italiano di Cassino, come quello attuale. Ad essa si affiancherà, nel 2026, la futura Giulia. I due modelli condivideranno la stessa piattaforma e la stessa meccanica (compresi gli ibridi) e riceveranno un’architettura software identica.

Dunque si torna nuovamente a parlare di una nuova Alfa Romeo Giulia a ruote alte, una voce che già era circolata negli scorsi anni ma di cui ultimamente si parlava di meno. Ovviamente non si tratterà di un vero e proprio SUV ma di una berlina a ruote alte con coda tronca e stile da Fastback. Il tutto ovviamente per rendere il modello maggiormente appetibile a livello globale dato che Alfa Romeo ha intenzione di affermarsi come brand premium globale di Stellantis.

Sempre L’Argus sostiene che le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia offriranno un elevato livello di guida autonoma (livello 2+). Le due vetture del Biscione potranno anche disporre, di serie o come opzione (sotto forma di abbonamenti), di un buon numero di servizi (navigazione personalizzata, pianificatore di viaggio, strumento di gestione della flotta di veicoli, ecc.).