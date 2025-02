Fiat Grande Panda: per il CEO supererà Strada diventando l’auto più venduta del marchio

Olivier Francois nutre grandi aspettative nei confronti dell’ultima arrivata nella gamma di Fiat. Fiat Grande Panda presentata lo scorso 11 luglio e i cui ordini si sono aperti da poco anche in Italia. Già oltre 15 mila ordini sarebbero arrivati per il modello nella sola versione elettrica e nei pochi paesi in cui gli ordini si erano aperti già ad ottobre. Si tratta dunque di un ottimo segnale che questa auto probabilmente sarà una delle più vendute in assoluto tra quelle proposte sul mercato da Stellantis.

Olivier Francois prevede che Fiat Grande Panda in breve sarà la Fiat più venduta al mondo

Nel corso di una recente intervista resa ad Automotive News il CEO della principale casa automobilistica italiana Olivier Francois ha dichiarato che secondo lui Fiat Grande Panda ha le carte in regola per essere la vettura più venduta in assoluto della casa torinese superando anche il pickup Fiat Strada che al momento è il più venduto in assoluto al mondo grazie agli ottimi risultati registrati in Sud America l’unico continente dove viene commercializzato.

Proprio questo dovrebbe fare la differenza in favore di Fiat Grande Panda che a differenza del pickup sarà venduto in tutto il mondo. Altro aspetto in favore della nuova arrivata è sicuramente legato alla presenza di motorizzazioni mild-hybrid ma anche completamente elettriche, cosa che manca per Fiat Strada e che rappresenterà un elemento fondamentale per determinarne il successo sul mercato.

Questa diversificazione permetterà di soddisfare le esigenze di un pubblico ampio e variegato, offrendo soluzioni sia per chi desidera un’opzione più efficiente e con consumi ridotti, sia per chi punta a una mobilità totalmente elettrica e a zero emissioni. Grazie a questa strategia, la vettura potrà adattarsi alle diverse regolamentazioni ambientali dei vari Paesi, rafforzando ulteriormente la sua competitività e il suo appeal su scala globale. Vedremo dunque che novità ci saranno a proposito di questa auto e se davvero le cose andranno così per Fiat Grande Panda nel corso dei prossimi anni.