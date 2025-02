Alfa Romeo Junior eletta “La Novità 2025”

Il 2025 inizia con un prestigioso riconoscimento per Alfa Romeo, che si conferma ancora una volta protagonista nel panorama automobilistico. Il pubblico di Quattroruote ha infatti scelto l’Alfa Romeo Junior come La Novità 2025, assegnandole il primo posto in una competizione che ha visto in gara ben 20 modelli selezionati dalla redazione come le vetture più attese dell’anno precedente. Il voto, espresso attraverso un sondaggio online da migliaia di appassionati ed esperti del settore, ha decretato il successo del nuovo modello del Biscione, che ha conquistato il 16% delle preferenze.

Questo risultato sottolinea l’entusiasmo del pubblico per il ritorno di Alfa Romeo nel segmento delle compatte sportive, un mercato strategico in cui il marchio punta a distinguersi con uno stile inconfondibile e prestazioni dinamiche di alto livello. La Junior incarna perfettamente il DNA Alfa Romeo, combinando design italiano, innovazione tecnologica ed emozioni di guida uniche.

La Junior incarna lo spirito sportivo di Alfa Romeo in un formato compatto, con un design inconfondibilmente italiano. Questo modello segna il ritorno del marchio nel segmento B, un mercato strategico sia in Italia che in Europa. Per distinguersi, Alfa Romeo ha realizzato la compatta più dinamica e coinvolgente della categoria, pensata per chi ha amato Giulietta e MiTo e per attrarre una nuova generazione di appassionati. Con prestazioni emozionanti e un DNA sportivo, la Junior vuole riaffermare il fascino e l’heritage Alfa Romeo nel panorama automobilistico.

Proposta in due varianti, una con motorizzazione ibrida e l’altra completamente elettrica, la nuova Alfa Romeo Junior si unisce alla prestigiosa lista di modelli del Biscione che hanno conquistato il titolo di Novità dell’Anno secondo il pubblico di Quattroruote. Questo riconoscimento si aggiunge a una tradizione di successi che ha visto trionfare nel passato altre iconiche vetture del marchio: la 147 nel 2001, la MiTo nel 2009, la Giulietta nel 2011, la Giulia nel 2017, lo Stelvio nel 2018 e, più recentemente, il Tonale nel 2023.

Con la Junior, Alfa Romeo continua a raccogliere consensi, confermando la sua capacità di innovare e di mantenere viva la passione degli appassionati. Il nuovo modello non solo amplia l’offerta della casa automobilistica, ma rafforza ulteriormente la sua presenza in segmenti chiave del mercato, offrendo soluzioni di mobilità all’avanguardia senza rinunciare alle emozioni tipiche del marchio.

Antonella Bruno, Country Manager di Stellantis in Italia, ha affermato: “Alfa Romeo Junior è un modello in cui riponiamo grande fiducia, e i numeri lo dimostrano: quasi 5.000 ordini e 2.300 immatricolazioni nella seconda metà dell’anno scorso. Il suo design unico e le prestazioni eccezionali stanno attirando un pubblico giovane e dinamico, con un feedback estremamente positivo da parte dei clienti”.

Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo Italia, ha commentato: “Ricevere questo riconoscimento è per noi un grande onore e una motivazione a migliorare costantemente. Il pubblico di Quattroruote ha apprezzato il valore e l’estetica della nostra Junior, un’auto cool e distintiva, che unisce uno stile accattivante alla tecnologia più avanzata in termini di connettività e dinamica di guida”.