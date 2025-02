Alfa Romeo Stelvio 2025: tutto quello che sappiamo a pochi mesi dal debutto

Alfa Romeo Stelvio 2025 è la prossima novità attesa per quanto riguarda la gamma della casa automobilistica del Biscione. Il suo debutto dovrebbe avvenire tra pochi mesi. Si parla di giugno come data probabile della sua presentazione ufficiale con le vendite che si potrebbero aprire ad inizio autunno. Al momento però sono solo indiscrezioni e si attendono le date ufficiali da parte di Alfa Romeo.

Ecco cosa sappiamo fino ad ora su Alfa Romeo Stelvio 2025 che debutterà tra pochi mesi

Alfa Romeo Stelvio 2025 che qui vi mostriamo in due celebri e recenti render che ne ipotizzano il design sarà un modello fondamentale per il futuro del marchio. Dal suo successo a livello globale dipenderà gran parte del futuro del marchio che aspira a diventare il brand premium mondiale del gruppo Stellantis. Ricordiamo che questa vettura sarà prodotta a Cassino insieme alla nuova Alfa Romeo Giulia e sarà la prima auto di Stellantis in Europa ad adottare la piattaforma STLA Large.

Il design della nuova Alfa Romeo Stelvio è ancora in gran parte sconosciuto, ma alcuni dettagli sono stati anticipati. Un indizio significativo è stato mostrato nel video natalizio del marchio, dove si vede una firma luminosa triangolare a V, che dovrebbe caratterizzare il posteriore del veicolo. Altre immagini e teaser confermano un rinnovamento profondo delle linee della carrozzeria, con un posteriore che presenta un’illuminazione coast-to-coast a V, arricchita da due segmenti obliqui che si uniscono al centro, sopra la targa. Segnaliamo inoltre che le dimensioni dovrebbero aumentare di circa 10 cm in lunghezza a causa della nuova piattaforma.

Il frontale avrà una revisione radicale, con uno scudetto a forma di diamante, il logo posizionato sulla parte superiore del cofano e il richiamo al passato attraverso il “trilobo” reinterpretato nelle luci diurne a LED. La nuova Stelvio sarà disponibile principalmente con motorizzazioni elettriche, con potenze che variano da 240 a 1.000 CV (nella versione Quadrifoglio), supportate da batterie da 85 a 118 kWh, garantendo un’autonomia fino a 800 km e una ricarica completa in meno di 30 minuti grazie alla tecnologia a 800 Volt. Tuttavia, la Stelvio potrebbe anche essere disponibile con motori a benzina, nel caso in cui la domanda di modelli elettrici non raggiunga le aspettative.

Infine per quanto riguarda il prezzo della nuova Alfa Romeo Stelvio 2025, diciamo subito che dovrebbe essere significativamente più alto rispetto a quello dell’attuale modello. Si prevede che la versione con motore termico avrà un prezzo di partenza intorno ai 60.000 euro, mentre la versione completamente elettrica potrebbe superare i 70.000 euro, a causa delle tecnologie avanzate e delle nuove soluzioni proposte.