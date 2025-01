Olivier Francois: “Fiat ha 125 anni ed è qui per restare”

Olivier Francois, CEO del marchio Fiat e Global CMO di Stellantis, ha sottolineato durante la presentazione della Grande Panda al Lingotto di Torino: “L’elettrificazione deve diventare più semplice e accessibile per tutti. Per questo motivo, dobbiamo sviluppare prodotti che siano realmente apprezzati dai clienti, soddisfacendo le loro esigenze. La Grande Panda rappresenta proprio questa visione.” Ha poi aggiunto: “Fiat è un marchio con una lunga e solida storia, siamo presenti da 125 anni e siamo qui per restare nel lungo periodo.” Riferendosi al design della nuova vettura, Francois ha osservato: “Guardando la Grande Panda, è evidente che il suo design si ispira alla nostra tradizione. Credo che questo sia il modo migliore per trasmettere fiducia e sicurezza ai nostri clienti, dimostrando che siamo sempre fedeli alla nostra identità.”

Olivier Francois, CEO del marchio Fiat e Global CMO di Stellantis, ha dichiarato durante la presentazione della Grande Panda al Lingotto di Torino: “La transizione verso l’elettrico è una sfida significativa e il percorso da affrontare è piuttosto ripido. Con l’emergere di nuovi concorrenti nel settore e l’aumento dei costi dell’energia, la situazione non è semplice. Tuttavia, mi considero fortunato, poiché al di fuori dell’Europa questi fattori non hanno avuto ancora un grande impatto. In effetti, in America Latina e nel Medio Oriente, i risultati sono positivi e stiamo andando piuttosto bene. Ma adesso, il nostro obiettivo è tornare a sorridere anche in Europa, dove abbiamo ancora grandi aspettative e ambizioni.”

All’evento era presente anche Jean-Philippe Imparato, chief operating officer per l’Europa allargata di Stellantis e membro del Comitato esecutivo ad interim, che è stato istituito dopo l’uscita del precedente CEO Carlos Tavares, sotto la presidenza di John Elkann. Durante l’incontro, Olivier Francois ha sottolineato le azioni necessarie per rilanciare le attività in Europa, dichiarando: “Ci sono diverse cose da fare per ottenere il successo. L’elettrificazione deve diventare più accessibile e semplificata, e dobbiamo creare veicoli che siano in grado di ispirare realmente i nostri clienti.”

Francois ha anche riflettuto sulle numerose sfide che il settore automotive sta affrontando, osservando: “Nel corso dei 20 anni in cui ho lavorato con Fiat, non ricordo un solo anno che non abbia portato con sé difficoltà significative. Penso al 2004, quando Fiat stava per fallire, alla recessione del 2008-2009, al salvataggio di Chrysler, senza dimenticare la pandemia del 2020, i lockdown e la crisi dei chip che ha colpito il settore nel 2022.”