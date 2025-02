Jeep Renegade 2027: ecco tutto quello che sappiamo su design, motori e prezzo a febbraio 2025

Jeep Renegade 2027 è la futura generazione del celebre SUV della casa americana di Stellantis che dovrebbe debuttare tra poco più di due anni sul mercato. L’attesa nei confronti di questo modello è alto in tutto il mondo essendo uno dei modelli più popolari tra quelli venduti da Jeep insieme alla Compass che invece come sappiamo sarà svelata tra poco più di un mese. Ovviamente la curiosità di sapere come sarà questo modello è tanta. Qui vi mostriamo uno dei tanti render presenti sul web che provano ad immaginare il suo aspetto definitivo. Si tratta di un render di Diego Lima Design.

Ecco quello che sappiamo fino ad oggi a proposito della futura Jeep Renegade 2027

Pare molto probabile che la nuova Jeep Renegade 2027 venga sviluppata sulla piattaforma STLA Small di Stellantis, dedicata ai veicoli elettrici di dimensioni compatte. Questo segnerebbe un passaggio significativo verso la propulsione completamente elettrica, in linea con la strategia di Stellantis di elettrificare l’intera gamma di modelli per rispondere alla crescente domanda di veicoli EV accessibili. Non possiamo però escludere che alla fine per questa vettura possa essere utilizzata la piattaforma smart car di Stellantis che caratterizza molti altri vecoli del gruppo tra cui le recenti Fiat Grande Panda, Citroen C3 e Opel Frontera e che in futuro troveremo anche con la nuova Fiat Multipla.

Con un prezzo iniziale previsto sotto i 25.000 euro, la Renegade elettrica sarà uno dei SUV più convenienti sul mercato statunitense, attraendo acquirenti entry-level. Questo movimento è cruciale per consolidare la presenza di Jeep nel competitivo segmento dei veicoli elettrici in rapida crescita. Per la versione entry level invece il prezzo potrebbe partire da circa 20 mila euro.

Un aspetto interessante della Jeep Renegade 2027 sarà la sua versatilità, progettata per soddisfare diverse esigenze dei clienti e adattarsi a vari mercati globali. In aggiunta alla versione elettrica, è probabile che Jeep offra anche una variante con motore a benzina turbocompresso per i mercati dove l’infrastruttura per EV è ancora in via di sviluppo, mantenendo così la competitività della Renegade in diverse regioni del mondo.

Jeep sta facendo il passaggio all’elettrificazione mantenendo l’impegno di preservare le capacità off-road della Renegade. I futuri modelli, sia a combustione interna (ICE), ibridi che elettrici, probabilmente includeranno caratteristiche come la trazione integrale (AWD) e il torque vectoring per migliorare la stabilità su terreni difficili. I pacchetti off-road opzionali, come il Trailhawk 4xe, potrebbero offrire maggiore altezza da terra, protezione del sottoscocca e pneumatici speciali per affrontare sia città che sentieri.

La produzione avverrà in stabilimenti ottimizzati per la piattaforma STLA Small, distribuiti globalmente, permettendo a Jeep di produrre in modo efficiente varianti di propulsori adatte ai diversi mercati. Sebbene non siano stati rivelati tutti i dettagli, Jeep dovrebbe anticipare anteprime ufficiali verso la fine del 2025 per la Jeep Renegade 2027. Questo modello mira a combinare convenienza, capacità off-road e tecnologie all’avanguardia per attrarre un pubblico globale di appassionati. Il ritorno della Renegade rappresenta un momento significativo, segnando un nuovo capitolo per questo SUV compatto che si rinnova per rispondere alle future esigenze di versatilità, sostenibilità ed efficienza nel mercato automobilistico in evoluzione.