Fiat Grande Panda: ecco la sosia da 13mila euro

Fiat Grande Panda è stata lanciata sul mercato da poco ma in Brasile ha già una concorrente che le assomiglia e parecchio. Si tratta della Chevy Spark EUV che sta per debuttare in Brasile l’anno prossimo come SUV compatto elettrico. Rivelato durante un evento per festeggiare i 100 anni di Chevrolet in Brasile, il veicolo è in realtà una versione ribattezzata della Baojun Yep Plus, un modello cinese a cinque porte noto per la sua tecnologia elettrica.

In Brasile svelata una vettura elettrica molto simile a Fiat Grande Panda che ha un prezzo di circa 13 mila euro

Questo non è inusuale, dato che General Motors collabora con SAIC Motor e Liuzhou Wuling Motors Co Ltd tramite una joint-venture, producendo vari veicoli tra cui la Baojun Yep. Il veicolo offre una batteria da 41,9 kWh e un’autonomia di circa 400 km, puntando sul mercato con una proposta economica ma moderna.

Chevrolet Spark/Baojun Yep Plus, lungo meno di 4 metri, è dotato di una batteria da 41,9 kWh che offre un’autonomia di circa 400 km, superiore alla Fiat Grande Panda elettrica nonostante la sua batteria leggermente più piccola (44 kWh). Esternamente simile, soprattutto nel frontale e nella linea laterale, meccanicamente differiscono notevolmente: la Fiat è a trazione anteriore, mentre la Baojun è posteriore con un motore elettrico di circa 100 cavalli, raggiungendo i 150 km/h.

Per ora, questo SUV, il più piccolo della gamma Chevrolet in Brasile, non è in vendita né ha piani di commercializzazione negli USA o in Europa, principalmente a causa delle esigenze di mercato e delle considerazioni sui dazi. In Cina, la Baojun Yep Plus è venduta a partire da 93.800 yuan (circa 12.500 euro), molto competitiva rispetto alla Grande Panda elettrica, creando un ampio margine nonostante i dazi doganali potenziali. Al momento però è ancora presto per dire se per davvero Fiat Grande Panda si dovrà preoccupare di questo modello.