Nuova Jeep Compass: tutto quello che sappiamo a poco più di un mese dal debutto

Nuova Jeep Compass è una delle auto più attese di questo 2025. Manca ormai poco al suo debutto che dovrebbe avvenire il prossimo 18 marzo. Quindi tra poco più di un mese avremo finalmente le idee chiare su quello che sarà il design di questo modello e anche le sue caratteristiche principali. Ricordiamo che questa è una delle 5 auto che verranno prodotte da Stellantis presso lo stabilimento di Melfi sia in versione ibrida che elettrica al 100 per cento.

Ecco tutto quello che sappiamo sino ad oggi sulla nuova Jeep Compass che dovrebbe debuttare a marzo

Come già annunciato, la nuova Jeep Compass sarà sviluppata sulla piattaforma STLA Medium, la stessa utilizzata per le nuove Peugeot 3008 e Opel Grandland. Questo significa che il SUV compatto della casa americana condividerà molte delle soluzioni tecniche e delle caratteristiche strutturali delle sue “cugine” europee, incluse le varianti ibride plug-in ed elettriche.

Tuttavia, questa condivisione dell’architettura non limiterà affatto la libertà creativa dei designer Jeep, che potranno continuare a lavorare su un design distintivo. Sebbene la linea di cintura e alcuni aspetti strutturali, che riguardano principalmente la sicurezza in caso di incidente, saranno simili a quelli degli altri modelli del gruppo Stellantis, il design della Compass sarà unico. Infatti, la nuova Jeep Compass manterrà un aspetto fortemente riconoscibile e marcatamente americano, con linee probabilmente più squadrate rispetto ai modelli precedenti, per accentuare ancora di più la sua personalità robusta e caratteristica. Inoltre, si prevede che, come al solito, la gamma includa versioni più performanti, con motorizzazioni e allestimenti potenziati, per soddisfare anche i clienti alla ricerca di un’auto dalle prestazioni superiori.

La futura gamma di motorizzazioni della nuova Jeep Compass comprenderà una varietà di opzioni, pensate per soddisfare le diverse esigenze di prestazioni, efficienza e sostenibilità. Tra le scelte disponibili, ci saranno motori a benzina mild hybrid (MHEV) da 1,2 litri, sviluppati per offrire un equilibrio ottimale tra consumi contenuti e buone prestazioni di guida. Questi motori garantiranno un’esperienza di guida fluida e reattiva, con un buon compromesso tra potenza e risparmio di carburante.

Inoltre, la gamma della nuova Jeep Compass includerà anche versioni plug-in hybrid (PHEV), in grado di percorrere fino a 100 km in modalità completamente elettrica, rappresentando una scelta ideale per coloro che cercano soluzioni di mobilità più ecologiche senza compromettere la potenza e la versatilità del veicolo. Queste varianti ibridi ricaricabili offriranno la possibilità di adattarsi a diverse situazioni di guida, offrendo la flessibilità di passare dall’elettrico al motore termico quando necessario, mantenendo prestazioni elevate e riducendo al contempo l’impatto ambientale.

Infine segnaliamo anche che la terza generazione del SUV di Jeep si appresta a sorprendere con la presenza di una serie di tecnologie innovative e interni che saranno ancora più raffinati e all’avanguardia rispetto al modello attuale, che ha già ottenuto un grande successo sia in Italia che nel resto del mondo. Il modello attuale, infatti, ha rappresentato il veicolo più popolare e apprezzato del marchio a livello globale per molti anni consecutivi, guadagnandosi un posto di rilievo nel mercato automobilistico.

La nuova versione porterà un significativo passo avanti, con un design tecnologicamente avanzato e un livello di comfort mai visto prima. I miglioramenti riguarderanno non solo l’estetica e la funzionalità, ma anche l’adozione di soluzioni moderne e innovative che miglioreranno l’esperienza di guida e la qualità degli interni. Insomma sembrano esserci tutti gli ingredienti giusti per decretare il successo commerciale di questo modello che al pari della precedente generazione sembra avere le carte in regola per confermarsi ancora una volta come il modello di Jeep più venduto a livello globale.