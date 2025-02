Opel Corsa elettrica: potrebbe arrivare una versione da 25 mila euro

Opel starebbe valutando il lancio di una versione più economica della nuova Opel Corsa elettrica, con l’obiettivo di colmare il vuoto nella sua gamma per quanto riguarda la city car low cost. Questo segmento è stato lasciato scoperto dopo l’uscita dei modelli come Agila, Karl e Adam, che non hanno avuto eredi. Tempo fa si parlava di un progetto per una piccola auto elettrica da circa 20.000 euro, pensata per competere con la Dacia Spring, ma sembra che sia stato abbandonato a causa della sua scarsa redditività. Tuttavia, Opel potrebbe sfruttare componenti provenienti dal gruppo Stellantis, in particolare da Citroën, che ha lanciato la ë-C3 su una piattaforma “Smart Car” a costi inferiori.

Al momento, il marchio tedesco sembra orientato a proporre una versione depotenziata della nuova Opel Corsa elettrica, che ha ottenuto un successo limitato grazie al leasing sociale all’inizio del 2024, ma ha visto calare le vendite successivamente, anche a causa dei prezzi elevati rispetto alla concorrenza, come la Peugeot E-208, che ha recentemente abbassato i suoi costi.

Per fare questo, il marchio tedesco potrebbe quindi proporre una Opel Corsa elettrica meno potente, intorno ai 100 CV, e dotata di una batteria dalla capacità inferiore, che consenta comunque di percorrere circa 300 km con una carica. Queste cifre, unite a un prezzo di circa 25.000 euro, la avvicinerebbero alla ë-C3 o alla Renault 5, entrambe entry-level. Ricordiamo che il prezzo attuale della Corsa elettrica parte da 34.000 €, esclusi sconti e bonus, con un motore elettrico da 136 CV e 355 km di autonomia WLTP.

Questo sarebbe anche un modo per risollevare le vendite di questo modello che dopo un boom iniziale negli ultimi tempi hanno registrato un piccolo calo.