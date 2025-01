Nuova Lancia Gamma: tutto quello che sappiamo a poche ore da febbraio 2025

Tra circa un anno faremo finalmente conoscenza con la nuova Lancia Gamma futura ammiraglia sui generis della casa automobilistica piemontese che con questo modello spera di affermarsi una volta per tutte nel segmento premium del mercato auto in Europa. Ovviamente la curiosità e l’attesa nei confronti di questo modello sono elevatissime dato che parliamo della futura top di gamma del brand italiano che Stellantis ha deciso di rilanciare in grande stile a livello europeo prevedendo una nuova gamma che sarà composta da tre auto: nuova Ypsilon, nuova Lancia Delta e appunto la futura Gamma.

Ecco cosa sappiamo fino ad oggi a proposito della nuova Lancia Gamma

Iniziamo subito col dire che la nuova Lancia Gamma, una delle cinque vetture strategiche scelte per il rilancio del polo produttivo Stellantis in Italia, sarà realizzata nello stabilimento di Melfi. Questo progetto si inserisce nel piano di Stellantis di rilanciare la produzione nel nostro Paese, un obiettivo dichiarato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che prevede un incremento della produzione di oltre il 50% a partire dal 2026. La Lancia Gamma rappresenta un tassello importante in questo ambizioso piano. Il suo arrivo avverrà nel corso del 2026 con probabile presentazione nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Non escludiamo infatti che le prime immagini del nuovo modello possano già trapelare a fine anno.

Il design della nuova Lancia Gamma si discosterà dalla tradizione delle classiche ammiraglie, offrendo un modello che non rientra facilmente nelle categorie esistenti nel mercato automobilistico. La vettura coniugherà caratteristiche tipiche di una berlina con quelle di un SUV, presentando linee e proporzioni innovative. L’amministratore delegato di Lancia, Luca Napolitano, ha infatti descritto la Gamma come una fastback, una tipologia di vettura con un design dinamico e sportivo. I render recentemente diffusi evidenziano un’auto dalle linee eleganti, ma anche moderne e audaci, che si allontanano dalle convenzioni.

Esteticamente, la nuova Lancia Gamma avrà molti tratti in comune non solo con la recente Ypsilon, ma anche con la concept Lancia Pu+Ra HPE, che all’epoca fu lanciata come un manifesto del futuro design del marchio. Quest’auto rappresenta un passo importante per Lancia, unendo tradizione e innovazione, e potrebbe segnare il ritorno di un marchio iconico nel cuore della produzione automobilistica italiana.

La nuova Lancia Gamma si distinguerà per le sue dimensioni imponenti, con una lunghezza che si prevede possa essere intorno ai 4,7 metri. Questo la renderà un modello di grandi proporzioni, ideale per chi cerca una vettura lussuosa e dalle caratteristiche di alta gamma. Sarà la proposta più esclusiva tra quelle che Lancia introdurrà sul mercato nei prossimi anni, rappresentando un punto di riferimento per il marchio italiano. A differenza delle previsioni iniziali, che parlavano esclusivamente di una versione completamente elettrica, la Lancia Gamma sarà disponibile sia in versione 100% elettrica che ibrida.

Questa scelta offrirà ai consumatori una maggiore flessibilità, consentendo di scegliere tra l’efficienza della motorizzazione completamente elettrica e i benefici di un motore ibrido per chi desidera una maggiore autonomia e versatilità. Inoltre, anche per la Gamma, come già avvenuto per la nuova Lancia Ypsilon, sarà disponibile una versione HF, che rappresenterà la top di gamma. Si prevede che questa versione di alta qualità avrà un prezzo di partenza superiore ai 60 mila euro, sottolineando il carattere premium della vettura.

Secondo quanto dichiarato da Lancia, la nuova Gamma potrebbe avere tutte le potenzialità per ottenere un grande successo in Europa, permettendo al brand premium di Stellantis di guadagnare quote di mercato in alcuni dei paesi più cruciali, come la Francia, la Germania e la Spagna. Questo modello avrà tutte le carte in regola per impressionare sia per il suo design innovativo che per una serie di caratteristiche e sorprese che andranno a soddisfare le aspettative dei clienti Lancia. La Gamma rappresenterà, infatti, il fiore all’occhiello della rinnovata gamma Lancia, destinata a definire un nuovo standard nel panorama automobilistico europeo.

Oltre a ciò, l’auto segnerà un momento importante per il marchio, poiché sarà solo il primo di una serie di modelli che contribuiranno a rilanciare la sua immagine. Infatti, tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029, il marchio accoglierà un altro modello atteso con grande interesse, la nuova Lancia Delta, che si preannuncia come un ulteriore passo avanti per il brand nel panorama automobilistico europeo.