Nuova Lancia Ypsilon: l’inedita genesi del suo design di rottura

Sin dal momento del suo approdo su Instagram il Centro Stile Lancia ha proposto il dietro le quinte che insiste dietro la rivoluzione, in termini di stile, praticata dal costruttore torinese di casa Stellantis a partire dalla nuova Lancia Ypsilon. La nuova compatta rappresenta infatti il primo modello a listino di una gamma rivista che porterà in dote altri due nuovi modelli già pianificati dal costruttore: la nuova Lancia Gamma nel 2026 e la nuova Lancia Delta a partire dal 2028.

Proprio in relazione alla nuova Lancia Ypsilon il Centro Stile Lancia ha diffuso di recente alcune informazioni che ci permettono di analizzare la genesi del suo design, peraltro confermando i ragionamenti che il costruttore aveva ipotizzato già col bozzetto di stile Pu+Ra Zero, con la concpet Pu+Ra HPE e con l’individuazione di alcuni modelli iconici nella storia del marchio che avrebbero fatto da base per il design dei nuovi modelli.

Alcuni nuovi bozzetti preparatori per la nuova Lancia Ypsilon sono stati pubblicati qualche giorno fa

Soltanto qualche giorno fa il Centro Stile Lancia ha utilizzato il proprio profilo Instagram per pubblicare alcune proposte stilistiche utili a tracciare una concreta genesi del design definitivo della nuova Lancia Ypsilon. Partendo dal frontale, le similitudini fra l’ultima proposta stilistica pubblicata dal Centro Stile Lancia e l’effettiva Lancia Ypsilon attuale appaiono importanti. Nella proposta stilistica vista su Instagram il frontale appariva più “tagliente” nell’impostazione generale rispetto a quello oggi a disposizione dell’attuale Ypsilon, sebbene alcune caratteristiche appaiono molto vicine a quelle proposte dall’attuale variante HF.

Fra le caratterizzazioni che subito saltano all’occhio c’è quella relativa alla gestione del “calice” luminoso; la proposta stilistica apparsa su Instagram introduceva il logo Lancia al centro, nel punto di intersezione dei tre elementi luminosi, cosa poi scomparsa sulla Lancia Ypsilon definitiva così come non appaiono nella versione definitiva gli otto diodi luminosi per lato che caratterizzano i bracci orizzontali del calice sulla proposta di stile. Notiamo poi un’impostazione dei fari che introduce elementi di più ridotte dimensioni rispetto a quelli visti poi sulla variante definitiva. Si può notare, infine, che le quattro feritoie frontali della Ypsilon attuale sulla proposta pubblicata venivano risolte con due asole orizzontali meno ampie, ma disposte a tutta larghezza.

Allo stesso tempo il Centro Stile Lancia rende nota anche una genesi forse differenti per alcuni tratti caratteristici del frontale della nuova Lancia Ypsilon. L’attuale “calice” luminoso, derivato dal calice delle ultime calandre a marchio Lancia, trova ispirazione anche dalla struttura frontale di sostegno della ventola del radiatore vista sulla Lancia Sport Prototipo Zagato del 1964; la stessa vettura fornisce anche l’ispirazione per la calotta trasparente di copertura dei fari, molto simile a quella oggi disponibile sulla Ypsilon. La gestione delle feritoie frontali, più che dalla Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, deriva invece dalla medesima impostazione della Lancia Fulvia Zagato 1.3 S del 1972.

La sportività rimane al centro

Ciò che emerge è sicuramente la volontà del Centro Stile Lancia di garantire, su un veicolo comunque urbano e di ridotte dimensioni, ampie dosi di sportività e dinamismo da coniugare con l’eleganza dell’impostazione stilistica tipica di ogni Lancia di ieri. Un mix indissolubile fra sportività ed eleganza cui ogni Lancia di oggi, dichiaratamente, non vuole fare a meno.

Si passa allora alla gestione del profilo laterale improntato alla muscolarità. Un concetto derivante da tre modelli posti in una posizione di elementi fortemente ispiratrici nella gestione dello stile della nuova Lancia Ypsilon. Nelle immagini apparse su Instagram si nota infatti che per la gestione del profilo laterale sono stati individuati come modelli ispiratori la Lancia Stratos Zero, la Lancia Stratos e la Lancia Aurelia B20. È stato quindi possibile integrare le linee taglienti delle prime due con un approccio più morbido derivante dalla Aurelia B20 per una migliore gestione dei profili superiore e inferiore, utili per garantire una linea di cintura alta e finestrature ridotte.

Interessante appare poi la ricerca di soluzioni per la sezione posteriore. La Lancia Ypsilon attuale vede nel posteriore probabilmente l’area più apprezzata della vettura, a livello stilistico, in questa fase. Ne deriva che il lavoro del Centro Stile concentrato in questa zona deriva dallo stile iconico delle Lancia Stratos e 037; attingendo da questi due modelli iconici per il marchio si è raggiunti una soluzione ottimale, di compromesso, che vede nel fascione nero e nei fanali tondi una firma praticamente inconfondibile.